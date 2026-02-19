La madre de Airam pide cautela en su búsqueda en La Palma: “Está con miedo y muy cansado, lo mejor es no llamarlo por su nombre”

La búsqueda de Airam Concepción, el joven de 20 años con trastorno del espectro autista (TEA) y altas capacidades desaparecido el pasado lunes tras la jornada de Los Indianos, continúa activa por tierra, mar y aire.
Su familia ha comparecido este jueves en rueda de prensa para actualizar los detalles de un operativo que coordina la Guardia Civil y para lanzar un mensaje vital a la ciudadanía: si lo ven, no se acerquen a él ni lo llamen por su nombre.
Su madre, Mercedes Afonso, visiblemente fuerte pero conmovida, explicó que Airam ha sufrido un “colapso de autismo” provocado por una experiencia traumática vivida hace seis meses que se reactivó el pasado lunes. “Mi hijo es un superviviente; en otras ocasiones ha llegado a comer plantas e insectos para subsistir. Sé que está escondido y que tiene miedo“, relató Mercedes, quien cuenta con el apoyo de la psicóloga clínica del joven, desplazada a la Isla para colaborar en el rastreo.
Un operativo de búsqueda “no convencional”
El portavoz de la familia y tío del joven, Pedro Afonso, aclaró que no se trata de un “rescate al uso”. El operativo no busca necesariamente a una persona accidentada, sino a alguien que, debido a su condición, se esconde de las multitudes. “Posiblemente se quede oculto durante el día y se mueva de noche, cuando se siente más seguro”, apuntó.
- Última localización: Los rastreos se centran actualmente entre Los Cancajos (donde se le situó por última vez), Barranco Seco, y los municipios de Breña Alta, Breña Baja y Mazo.
- Sin rastro bancario: Se descarta que haya salido de La Palma, ya que no se han registrado movimientos en su tarjeta bancaria.
- Tecnología: Para la noche de este jueves se ha preparado un dispositivo especial con cuatro drones equipados con cámaras térmicas para mapear las zonas de barrancos y vegetación densa.
Pautas clave para la ciudadanía
La familia ha sido muy insistente en el protocolo a seguir en caso de avistamiento para evitar que el joven huya por desconfianza:
- Contacto visual: Si cree haberlo visto, mantenga la distancia y no le pierda de vista.
- No interactuar: Bajo ningún concepto lo llame por su nombre ni intente acercarse de forma brusca.
- Aviso inmediato: Contactar urgentemente con las autoridades.
Ante la avalancha de llamadas recibidas en el 112 y los teléfonos particulares de la familia, se ha decidido centralizar toda la información y los ofrecimientos de voluntarios a través del CECOPIN.
Teléfono de contacto urgente: 922 437 650
La Policía Judicial de Los Llanos de Aridane continúa recopilando testimonios de una jornada, la de Los Indianos, cuya masificación ha dificultado enormemente las primeras labores de identificación. La familia mantiene la “esperanza” y pide la colaboración ciudadana para traer a Airam de vuelta a casa.