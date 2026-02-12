Santa Cruz se rinde a la calle: todo lo que necesitas saber sobre la Cabalgata Anunciadora del Carnaval y el tráfico para este viernes

Llegó el momento esperado. El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 toma la calle mañana, viernes 13 de febrero, con la celebración de su tradicional Cabalgata Anunciadora.
Este acto, que supone el pistoletazo de salida a la fiesta en el exterior, transformará el corazón de la capital en un río de color, ritmo y purpurina que se prolongará hasta el próximo 22 de febrero.
Hora, recorrido y protagonistas
La comitiva comenzará a moverse a las 19:30 horas. Aunque la concentración se sitúa en la avenida de Bélgica, el inicio oficial tendrá lugar en la plaza de la República Dominicana.
- Itinerario: Avda. de la Asunción, Ramón y Cajal, Galcerán, plaza de Weyler, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina y, finalmente, la avenida Francisco La Roche.
- Orden del desfile: La Afilarmónica Ni Fú Ni Fá abrirá el camino, seguida de las agrupaciones infantiles y la flamante Reina del Carnaval, Carla Castro. También participarán las soberanas infantil y de los mayores, murgas, comparsas, agrupaciones musicales y las carrozas y coches engalanados.
Un Carnaval inclusivo
El Ayuntamiento ha reforzado las medidas para garantizar que toda la ciudadanía disfrute de la fiesta:
- Zona PMR: Habrá un área reservada para personas con movilidad reducida en la confluencia de las calles Méndez Núñez y Pi y Margall.
- Tramo sin sonido: Pensando en las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), el tramo de Méndez Núñez entre Numancia y El Pilar (frente al García Sanabria) permanecerá en silencio.
“Invitamos a toda la ciudadanía a disfrutar con responsabilidad y civismo. Son miles las personas que van a pasar por nuestras calles y confiamos en que lo harán de una forma sana”, ha manifestado el alcalde, José Manuel Bermúdez.
Movilidad y tráfico
El inicio de la fiesta implica una transformación total de la movilidad. Se recomienda encarecidamente el uso del transporte público.
Prohibiciones de estacionamiento
Preste atención a la señalización para evitar la retirada de vehículos por la grúa:
- 07:00 horas: Avda. Madrid (tramo Unamuno a Avda. Bélgica), Ramón y Cajal (entre Castro y Benavides) y calle Duggi.
- 12:00 horas: Avda. Bélgica (desde Comodoro Rolín), Luis de la Cruz y Velázquez.
- 15:00 horas: Se amplía a todo el recorrido y resto de vías afectadas.
Cierres de tráfico
- 08:00 h: Cierre de Avda. Madrid y confluencia de Pi y Margall con Méndez Núñez.
- 10:00 h: Avda. Bélgica, Velázquez y Luis de la Cruz (el carril ascendente de Avda. Bélgica cierra a las 15:00 h).
- 14:00 h: Calle Galcerán (desde Avda. San Sebastián hasta Ramón y Cajal) para el posicionamiento de carrozas.
- 16:00 h: Avda. Reyes Católicos y tramos próximos a la plaza de La Paz.
- 18:00 h: Cierre total del Cuadrilátero del Carnaval. Afecta a Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, Avda. Marítima, Francisco La Roche y calle Ni Fú Ni Fá.
- 20:00 h: Bloqueo total de la Avda. Constitución y accesos portuarios.
Transporte público: refuerzos y cambios
Tranvía de Tenerife
Desde las 18:00 horas del viernes, el servicio de la Línea 1 sufrirá cambios:
- Destino final: Los tranvías solo circularán hasta la parada de La Paz.
- Parada Weyler: Quedará fuera de servicio por seguridad.
- Refuerzo: Circularán unidades dobles cada 10-15 minutos.
Guaguas Titsa
El Intercambiador de Santa Cruz permanecerá abierto las 24 horas.
- Líneas reforzadas: 908, 933, 934, 939, 972 y 975 (conexiones con barrios).
- Aviso: Las líneas hacia Anaga se desviarán por el interior de la zona portuaria.
Taxis
Se habilitan paradas especiales en puntos estratégicos como la calle Víctor Zurita Soler, calle San Sebastián, calle Miraflores, El Pilar (tramo Callao de Lima), Valentín Sanz y Marcos Redondo.