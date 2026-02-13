Lo que pudo terminar en tragedia se convirtió en un ejemplo de heroísmo y rapidez mental. El Cabo Rayco Trujillo Montelongo, destinado en el Regimiento de Infantería «Tenerife» nº 49, ha sido el protagonista de una intervención decisiva que ha logrado salvar la vida a una vecina en el barrio de San Matías, en Santa Cruz de Tenerife.
Los hechos se desencadenaron cuando un vecino, en un estado de gran desesperación, solicitó auxilio urgente para su esposa. La mujer presentaba un atragantamiento grave y llevaba varios minutos en estado de asfixia, una situación límite donde cada segundo cuenta para evitar daños irreversibles.
Una intervención de vida o muerte
El cabo Trujillo, integrante de la Brigada “Canarias” XVI, no lo dudó e intervino de inmediato. Aplicando sus conocimientos en primeros auxilios, procedió a realizar la maniobra de Heimlich, una técnica de compresión abdominal esencial en estos casos.
Gracias a la pericia y la calma mantenida por el militar, se logró liberar las vías respiratorias de la afectada, permitiéndole volver a respirar de forma normal. La rápida y eficaz intervención del cabo fue la clave para estabilizar a la mujer antes de que la situación fuera fatal.
Orgullo en las filas del Ejército
Desde el Ejército de Tierra, se ha hecho pública la felicitación al cabo Trujillo Montelongo, destacando el orgullo de contar con profesionales tan preparados entre sus filas. Este acto de servicio, realizado fuera de sus funciones estrictamente militares pero bajo el compromiso de protección a la ciudadanía, ha sido aplaudido por los vecinos del barrio capitalino.
El Regimiento de Infantería «Tenerife» nº 49 suma así un nuevo capítulo de servicio a la comunidad canaria, reafirmando la importancia de la formación en emergencias para actuar ante incidentes cotidianos que pueden poner en riesgo la vida de las personas.