Un camión atropella a dos mujeres tras la colisión de dos coches en Canarias

La mañana de este sábado se ha visto empañada por un grave accidente ocurrido en la carretera GC-330, a su paso por el municipio de Arucas, en Gran Canaria. El incidente, que tuvo lugar a las 08:45 horas, se produjo tras una carambola iniciada por la colisión de dos turismos, que terminó de la peor forma posible: con el atropello de dos mujeres por parte de un camión.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, el aviso inicial alertaba sobre un choque entre dos coches. Sin embargo, el impacto provocó que uno de los vehículos golpeara a continuación a un camión, el cual terminó arrollando a las dos víctimas que se encontraban en el lugar.
Una mujer en estado crítico tras ser arrollada por el camión
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se desplazó rápidamente hasta el punto del siniestro, donde tuvo que estabilizar a una mujer de 56 años que presentaba politraumatismos de pronóstico grave. Tras ser atendida en el lugar, fue evacuada de urgencia en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
En el mismo centro hospitalario fue ingresada la segunda víctima, una mujer de 49 años, que en el momento de la asistencia presentaba diversas contusiones de carácter moderado, tras ser trasladada en una ambulancia de soporte vital básico.
La magnitud del suceso obligó a la movilización de un amplio dispositivo de seguridad. Los efectivos del Consorcio de Emergencias se encargaron de asegurar la zona y los vehículos implicados, mientras que la Guardia Civil procedió a instruir las diligencias correspondientes para esclarecer la cadena de impactos que llevó al atropello. Por su parte, la Policía Local colaboró activamente en la regulación del tráfico y en el dispositivo de emergencia.