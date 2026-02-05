Pacientes con cáncer y familias exigen una atención más humana e integral

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) reclamó ayer, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, un modelo de atención oncológica más humana e integral, con el que se escuche a los pacientes y sus familias, situando el cuidado psicológico, social y físico como parte esencial de la atención.
La entidad considera imprescindible ir más allá de lo estrictamente clínico y avanzar hacia una atención centrada en la persona y en sus necesidades. Por eso, aboga por organizar la atención para que también integre el impacto emocional y social como un derecho estructural durante todo el proceso asistencial, respetando la autonomía, garantizando el derecho de cada persona a comprender su situación, tomando decisiones informadas sobre su salud y participando en el sistema.
Además, se pide mejorar los tiempos, los circuitos, la burocracia y la intimidad. También cuidar mejor los espacios asistenciales -cómodos, accesibles, serenos y comprensibles-, de forma que transmitan calma y reduzcan la incertidumbre, aparte de velar por el bienestar de los sanitarios y su formación.
La AECC insta a atender no solo la enfermedad, sino responder también al dolor y las secuelas físicas, a la incertidumbre y a las consecuencias sociales que pueden aparecer en cualquier etapa del proceso. Defiende un modelo que integre lo físico, lo psicológico y lo social en un plan de atención único que permita detectar de forma temprana el malestar emocional, la soledad no deseada o las secuelas que requieren apoyo.
Además, apuesta por una atención profesional y humanizada desde el diagnóstico hasta la supervivencia y, cuando sea necesario, en los momentos más delicados, como los cuidados paliativos, el final de vida y el duelo.
El cáncer es uno de los grandes retos de nuestro tiempo, no solo por su impacto en la salud pública, sino por todo lo que implica en la vida de los pacientes: incertidumbre, cambios en la rutina y efectos en el trabajo, la familia y el bienestar emocional.
En España, hay 2,2 millones de personas con algún tipo de cáncer y cada año se diagnostican casi 300.000 casos nuevos, tendencia al alza debido, entre otros factores, al envejecimiento de la población y a los hábitos de vida no saludables. Además, esta enfermedad se ha convertido en la primera causa de muerte.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se registraron 6.279 nuevos diagnósticos de cáncer en 2025. La AECC aboga por considerar al paciente y a su familia como protagonistas, “pues son ellos los que sufren los tratamientos y hay que tener en cuenta sus circunstancias personales, familiares, sociales y laborales. Muchas veces se habla de individualizar el cáncer, pero no individualizamos a la persona y a su familia”.
30 días para operarse de cáncer
La sanidad pública canaria comenzará a realizar cribados para la detección precoz del cáncer de cérvix a partir del verano, como hace con el de colon y el de mama, lo que ha permitido “coger a tiempo” 5.000 casos del primero y 594 del segundo. En 2025 el SCS duplicó el número de llamadas para prevenir el tumor de colon hasta contactar con 296.000 personas, de las que asistieron 110.000. Para el de mama, se llamó a 172.000 mujeres, de las que 123.000 fueron a la prueba.
Una vez que se detecta un cáncer, el paciente espera una media de 30 días para ser intervenido. Todos los que dieron positivo están tratados y, posiblemente, la mitad ya curados.
El tabaco empuja al tumor de pulmón a liderar la mortalidad en las mujeres
La Asociación Nofumadores.org alerta de que el tabaco es el principal factor de riesgo evitable de cáncer y reclama la aprobación de una Ley Antitabaco que proteja a la población frente a una industria que sigue captando nuevos consumidores a través de productos adictivos, como los vapeadores, especialmente jóvenes.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el tabaco es responsable del 30% de los casos de cáncer y del 22% de las muertes por esta enfermedad. En el caso del de pulmón, entre el 80% y el 90% de los enfermos se dan en fumadores o exfumadores, según la AECC.
Los últimos datos de mortalidad publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman cifras preocupantes: en 2024, murieron más mujeres en España por cáncer de pulmón que por cáncer de mama, por primera vez en la historia. Ese año se registraron 23.239 muertes por cáncer de bronquios y pulmón, de las que 6.679 correspondieron a féminas, lo que supone un incremento interanual del 7% en la mortalidad femenina.