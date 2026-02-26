La DANA obliga a aplazar la Gala del Carnaval de Candelaria: el aviso del Ayuntamiento para esta noche

El Ayuntamiento de Candelaria ha confirmado este jueves, 26 de febrero, el aplazamiento de la Gala del Carnaval prevista para esta misma noche en el recinto ubicado junto a la sede del Consistorio, debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan al municipio, como prácticamente al resto de la Isla.
La decisión se ha tomado ante la previsión de lluvia y viento asociada al paso de la DANA por Canarias, que mantiene activas varias alertas y prealertas en el Archipiélago.
Nueva fecha prevista: 2 de marzo
Desde el Consistorio señalan que la intención es que la Gala pueda celebrarse el próximo lunes 2 de marzo, siempre que exista disponibilidad por parte de los grupos participantes.
El resto de actos del Carnaval se mantienen
El Ayuntamiento ha confirmado que el resto del programa de actos del Carnaval de Candelaria continúa, por el momento, según lo previsto.
Cualquier nueva modificación será comunicada en función de la evolución de las condiciones meteorológicas en los próximos días.