Candelaria es hoy escenario del vigésimo encuentro de Murgas

El recinto junto al Ayuntamiento de Candelaria acogerá este viernes, a partir de las 21.30 horas, el 20º Encuentro Regional de Murgas, que reunirá a las agrupaciones ganadoras en el apartado de Interpretación de los concursos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria: Trapaseros, Bambones y Tiralenguas por parte de Santa Cruz; mientras que Legañosos, Los Nietos de Sarymanchez y Chacho Tú llegarán a la Villa Mariana desde Las Palmas. Como antesala del encuentro, a las 20.30 horas actuará la murga Diablos Locos, accésit en Santa Cruz en esta edición, que aportará el ambiente y la energía necesarios para calentar motores antes de una noche histórica para el Carnaval canario.
El Encuentro de Murgas de Candelaria celebra este año su vigésimo aniversario, consolidándose como una de las citas más esperadas del Carnaval de Canarias; un encuentro de raza que supone la segunda peregrinación a la zona, con permiso de la Patrona: todos los murgueros, murgueras y carnavaleros en general acuden en masa para disfrutar de lo mejor de lo mejor. A pesar de que la espera por el encuentro ha perdido fervor después del Covid, con varios años de ausencia, otros atravesando dificultades y unas generaciones menos arraigadas, la expectación parece haber vuelto a aumentar para este 2026.
El espectáculo estará presentado por Puchi Méndez y Kiko Barroso, y contará con la retransmisión en directo por Televisión Canaria, reforzando así la proyección regional del Carnaval de Candelaria, tal como se hacía en las primeras ediciones. La alcaldesa, Mari Brito, destacó que acoger la vigésima edición supone “un orgullo para el municipio”, subrayando que la Villa Mariana se convierte en punto de encuentro del talento, la crítica social y la creatividad que representan las murgas, consideradas uno de los principales patrimonios culturales del Carnaval de nuestras Islas. En la misma línea, el concejal de Fiestas, Manuel González, señaló que el encuentro “reúne a las mejores murgas de las dos capitales, garantizando un espectáculo de altísimo nivel donde el humor, la ironía y la música serán protagonistas”.
El responsable municipal explicó además que se ha llevado a cabo un esfuerzo especial por parte del Ayuntamiento para garantizar la presencia de todos los grupos ganadores; evitando problemas logísticos y coincidencias de fechas que impidieron ver a todos los premiados en ediciones anteriores.
El fin de semana del emblemático Carnaval en Candelaria continuará con el Coso, mañana sábado, y el Festival Coreográfico, el domingo, junto a otras actividades programadas.