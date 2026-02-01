Polémica por la celebración de Trapaseros al ganar la final de murgas del Carnaval de Santa Cruz: “Qué gesto tan feo”

La Final de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, celebrada este sábado 31 de enero, acabó con la murga Trapaseros como ganadora del primer premio de Interpretación, una decisión que ha generado polémica en redes sociales por la reacción de uno de sus integrantes en el momento de recoger el galardón.
El premio fue anunciado poco después de las 2:30 horas en el Recinto Ferial de Tenerife, donde Trapaseros se impuso con una actuación inspirada en una “Super Bowl” en versión canaria, un espectáculo que combinó música, escenografía y colaboraciones de las Islas.
Sobre el escenario participaron Los Sabandeños, Mel Ömana, Rosana y Iván Torres, de Efecto Pasillo, además de un cuerpo de bailarinas y figurantes que acompañaron la puesta en escena.
El segundo, tercer y accésit de Interpretación fueron para Bambones, Tiralenguas y Diablos Locos, respectivamente.
La “celebración” que ha desatado la polémica
La controversia se produce en el momento en que se anuncia el primer premio, unas imágenes que ha publicado el usuario @nelviluna en la red social X (antes Twitter) “Juzguen ustedes mismos”, añade.
En el vídeo se observa cómo Ragüel Chávez, integrante de Trapaseros, celebra el premio de forma efusiva: salta, se quita y lanza el sombrero del disfraz, abraza a un compañero y, a continuación, realiza un gesto que varios usuarios han interpretado como si lanzara billetes al aire, mientras parte del público gritaba “tongo, tongo” desde sus asientos.
Las imágenes han provocado una oleada de reacciones, tanto críticas como de apoyo, en las que se cuestiona el comportamiento del murguero.
En el momento de dar el nombre del primero de interpretación, juzguen ustedes mismos #FinalMurgasSC pic.twitter.com/RQ11TuQqIY— Nel Flowers 🌴 (@nelviluna) February 1, 2026
Reacciones divididas
Entre los comentarios críticos, se leen mensajes como: “No voy a decirle a nadie como tiene que celebrar su premio, pero el gesto de los billetes…” y “Qué gesto tan feo”.
También aparecen opiniones como: “Que falta de respeto a la gente que está jodida, a los que no tienen para llegar a fin de mes, a los que no tienen para pagar el alquiler… después de haber gastado lo gastado en un tema. Decepcionante y lamentable” y “Y encima el tío hace el gesto de los billetes…y dice que no pagaron”.
Otros usuarios añaden: “Como si fueran de él los billetes. El cartón más caro de la historia” y “Este es el nivel”, mientras que algunos mensajes insisten en el comportamiento durante la celebración: “Creo que hay que saber perder, pero mucho más hay que saber GANAR. Feísimo gesto de la murga Trapaseros, por mucho que te grite el público, tienes que ser elegante. Esto da la razón a los que dicen que le han REGALADO el primer premio”.
Las críticas se cierran con mensajes como: “Los gestos del murguero, lamentables”, en una conversación que ha acumulado decenas de reacciones en redes sociales tras la difusión del vídeo.
Otros usuarios interpretan la celebración como una provocación ante los gritos de “tongo” y consideran que refuerza las críticas sobre el fallo del jurado.
Por el contrario, también se han difundido mensajes en defensa de la murga y de su actuación. Algunos usuarios reprochan los gritos desde el público y recuerdan el trabajo previo de las formaciones: “Hay gente que ha estado currando día sí y día también durante meses, respeten”.
“Me parece una falta de respeto impresionante cantarle tongo a una murga que lo ha hecho brutal solo porque no compartas el estilo que han desarrollado en una canción de la final”, “Esto es algo que nunca entenderé. Me parece una falta de respeto”, protestan otros.
La polémica se suma al debate abierto en los últimos años sobre los criterios de valoración en el concurso, el peso del espectáculo frente a la letra y la evolución del formato tradicional de las murgas en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.