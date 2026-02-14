Carla Benítez, Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ya tiene Reina para su edición más especial, la del 50 Aniversario. La espectacular Carla Benítez González ha sido coronada esta noche como la máxima soberana de las carnestolendas capitalinas, deslumbrando al Parque Santa Catalina con el majestuoso diseño ‘Historia’, obra del talentoso Kevin Rodríguez González y presentado por Capross 2004.
La emoción se palpaba en el ambiente desde el primer momento, en una gala que ha marcado un hito en la historia de esta fiesta declarada de Interés Turístico Nacional. El escenario, engalanado para la ocasión, fue testigo de la espectacularidad de cada fantasía, pero fue ‘Historia’ la que conquistó al jurado y al público, llevando a Carla Benítez a lo más alto.
La gala de elección de la Reina, que arrancó a las 21:00 horas y se prolongó hasta las 23:45 horas, fue un derroche de color, música y talento. El público, entregado, coreó y aplaudió cada una de las salidas de las candidatas, en una explosión de alegría que caracteriza al Carnaval grancanario.
Pero la magia no terminó con la proclamación. El ritmo caribeño y la energía de dos grandes de la música hicieron vibrar el Parque Santa Catalina. La puertorriqueña Olga Tañón, “La Mujer de Fuego”, hizo honor a su apodo con una actuación arrolladora que puso a bailar a todos, interpretando sus grandes éxitos y contagiando su inconfundible alegría. A ella se sumó el dominicano Tonny Tun Tun, quien con su sabrosura y su repertorio de merengues y salsas, mantuvo la fiesta en lo más alto, convirtiendo la noche en una auténtica verbena carnavalesca.
Con Carla Benítez González como su nueva Reina, el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se adentra en su 50 Aniversario prometiendo ser una de las ediciones más memorables. ¡La fiesta ya está en la calle!