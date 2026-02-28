El periodista Carmelo Rivero presenta su poemario ‘Como miran los mares’

Un nutrido grupo de personas asistió ayer a la Sala San Borondón, en La Laguna, a la presentación del poemario Como miran los mares. Teoría del redoble de cortejos, del periodista y escritor Carmelo Rivero, consejero editorial de DIARIO DE AVISOS, con ilustraciones de Juan Luis Calero, quienes intervinieron en el acto.
Editado por el Cabildo de Tenerife y el Centro de la Cultura Popular Canaria, y escrito hace más de 30 años, es el primer poemario que publica el periodista tinerfeño.
Se trata de una obra delicada y compacta, estructurada en cuatro partes: La mar inmóvil, Redoble de cortejos, Tritones reinando y Átomo último.
Contiene además, al final, un poema largo e inédito escrito en 2025, titulado Belvedere.
La obra contiene reflexiones, sensaciones, sentimientos y anhelos, y evocaciones de infancia, en la que aborda las guerras y la noción de los buenos y los malos, tan de actualidad en el mundo.