El espíritu de Cuba se adueña de Santa Cruz de Tenerife: 9 horas de rumba ininterrumpida en el Carnaval de Día

El corazón histórico de Santa Cruz de Tenerife se prepara para viajar este sábado, 21 de febrero, a las raíces musicales de la Gran Antilla. La emblemática calle de La Noria acogerá la segunda edición del Carnaval Cubano “Al Son de La Noria”, una propuesta que, tras el éxito de su debut el pasado año, se consolida como uno de los puntos neurálgicos y diferenciados dentro de la programación oficial del segundo Carnaval de Día.
La cita, organizada por el Distrito Centro-Ifara en coordinación con el área de Fiestas, se desarrollará en horario ininterrumpido de 12:00 a 21:00 horas.
El objetivo principal es diversificar la oferta de ocio de las carnestolendas, incorporando un ambiente más tranquilo, familiar y accesible que favorezca la convivencia en un entorno con tanta identidad como es el casco antiguo.
Una apuesta por la identidad y la convivencia
La concejala del distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, destacó que esta segunda edición refuerza la apuesta por un “Carnaval plural” que dinamiza distintos puntos de la ciudad. “Queríamos dotar a La Noria de un contenido específico que aportara valor cultural“, explicó la edil, recordando la estrecha vinculación histórica entre Santa Cruz y Cuba.
Según Dávila, el formato invita a disfrutar “con calma”, permitiendo además dinamizar el comercio y la restauración de la zona.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, celebró la consolidación de este encuentro: “Es una buena noticia para el Carnaval; hay sitio para todos los que quieran colaborar, de forma que todo el mundo pueda encontrar su lugar dentro de la fiesta”.
Programación: 9 horas de son y rumba en pleno Carnaval de Día
La jornada contará con un cartel de artistas de renombre en el panorama de la música de raíz, alternando grupos en directo con las sesiones de DJ Afrokán, encargado de abrir y cerrar el evento.
|Horario
|Actuación
|12:00 – 13:00
|Apertura con DJ Afrokán
|13:00 – 14:30
|Troveros de Asieta
|14:30 – 15:00
|DJ Afrokán
|15:00 – 16:30
|Rumba Manigua
|16:30 – 17:00
|DJ Afrokán
|17:00 – 18:30
|Clave de Son
|18:30 – 19:00
|DJ Afrokán
|19:00 – 20:30
|Trovadores de Cuba
|20:30 – 21:00
|Cierre con DJ Afrokán
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Santa Cruz busca no solo enriquecer la experiencia de residentes y visitantes, sino también distribuir mejor los flujos de público durante la jornada del sábado, ofreciendo un refugio musical de alta calidad “Al Son de La Noria”.