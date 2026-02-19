carnaval santa cruz

El espíritu de Cuba se adueña de Santa Cruz de Tenerife: 9 horas de rumba ininterrumpida en el Carnaval de Día

La emblemática calle de La Noria se transforma en un rincón de La Habana con el regreso del 'Carnaval Cubano'
El espíritu de Cuba se adueña de Santa Cruz de Tenerife: 9 horas de rumba ininterrumpida en el Carnaval de Día
El espíritu de Cuba se adueña de Santa Cruz de Tenerife: 9 horas de rumba ininterrumpida en el Carnaval de Día
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El corazón histórico de Santa Cruz de Tenerife se prepara para viajar este sábado, 21 de febrero, a las raíces musicales de la Gran Antilla. La emblemática calle de La Noria acogerá la segunda edición del Carnaval Cubano “Al Son de La Noria”, una propuesta que, tras el éxito de su debut el pasado año, se consolida como uno de los puntos neurálgicos y diferenciados dentro de la programación oficial del segundo Carnaval de Día.

La cita, organizada por el Distrito Centro-Ifara en coordinación con el área de Fiestas, se desarrollará en horario ininterrumpido de 12:00 a 21:00 horas.

  1. Nicky Jam en el Carnaval de Santa Cruz: horario y escenario de la actuación más esperada del Sábado de Piñata
  2. Sebastián Yatra en el Carnaval de Santa Cruz: horario y escenario de su actuación del Sábado de PiñataSebastián Yatra en el Carnaval de Santa Cruz: horario y escenario de su actuación del Sábado de Piñata

El objetivo principal es diversificar la oferta de ocio de las carnestolendas, incorporando un ambiente más tranquilo, familiar y accesible que favorezca la convivencia en un entorno con tanta identidad como es el casco antiguo.

Una apuesta por la identidad y la convivencia

La concejala del distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, destacó que esta segunda edición refuerza la apuesta por un “Carnaval plural” que dinamiza distintos puntos de la ciudad. “Queríamos dotar a La Noria de un contenido específico que aportara valor cultural“, explicó la edil, recordando la estrecha vinculación histórica entre Santa Cruz y Cuba.

Según Dávila, el formato invita a disfrutar “con calma”, permitiendo además dinamizar el comercio y la restauración de la zona.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, celebró la consolidación de este encuentro: “Es una buena noticia para el Carnaval; hay sitio para todos los que quieran colaborar, de forma que todo el mundo pueda encontrar su lugar dentro de la fiesta”.

Programación: 9 horas de son y rumba en pleno Carnaval de Día

La jornada contará con un cartel de artistas de renombre en el panorama de la música de raíz, alternando grupos en directo con las sesiones de DJ Afrokán, encargado de abrir y cerrar el evento.

HorarioActuación
12:00 – 13:00Apertura con DJ Afrokán
13:00 – 14:30Troveros de Asieta
14:30 – 15:00DJ Afrokán
15:00 – 16:30Rumba Manigua
16:30 – 17:00DJ Afrokán
17:00 – 18:30Clave de Son
18:30 – 19:00DJ Afrokán
19:00 – 20:30Trovadores de Cuba
20:30 – 21:00Cierre con DJ Afrokán

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Santa Cruz busca no solo enriquecer la experiencia de residentes y visitantes, sino también distribuir mejor los flujos de público durante la jornada del sábado, ofreciendo un refugio musical de alta calidad “Al Son de La Noria”.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas