Nicky Jam en el Carnaval de Santa Cruz: horario y escenario de la actuación más esperada del Sábado de Piñata

El Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife se prepara para vivir una de sus jornadas más multitudinarias este sábado 21 de febrero. Tras semanas de intensa fiesta, el Sábado de Piñata promete ser el broche de oro con un cartel de lujo entre los diferentes escenarios de la capital tinerfeña, donde las orquestas y música urbana tomarán el control absoluto para esta edición de ‘Ritmos Latinos’.
Nicky Jam: La cita más esperada
La confirmación de Nicky Jam en la programación ha generado una expectación sin precedentes. El artista, pionero del género urbano, subirá al escenario principal de Francisco La Roche en torno a las 21:30 horas.
Se espera que ofrezca un repaso por sus mayores éxitos en un concierto que se extenderá hasta las 23:00 horas. Entre el repertorio no faltará su himno global ‘Hasta el Amanecer’, una de las canciones más coreadas y que promete convertir la avenida capitalina en una auténtica pista de baile al aire libre.
Una tarde de estrellas con Sebastián Yatra
Pero Nicky Jam no estará solo en este gran despliegue musical. El mismo escenario recibirá previamente a otra estrella internacional: Sebastián Yatra. El colombiano actuará entre las 19:30 y las 21:00 horas, sirviendo como el preludio perfecto para la noche.
El Ayuntamiento de Santa Cruz refuerza así su apuesta por convertir el segundo Carnaval de Día en un referente de conciertos internacionales.