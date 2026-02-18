carnaval santa cruz

De Pepe Benavente a Shaila Dúrcal: la gran fiesta que paralizará Santa Cruz este domingo

El fin de semana de Piñata tendrá un cierre de oro
Pepe Benavente y Shaila Dúrcal, las estrellas invitadas a este día tan especial DA
El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se prepara para vivir uno de sus momentos más emotivos y multitudinarios. Este domingo, la Plaza de la Candelaria será el escenario de la tercera edición del Carnaval Sénior de Canarias, un evento que reunirá a más de un millar de mayores procedentes de todo el archipiélago para celebrar la esencia más pura de la fiesta.

Un cartel de lujo: música y humor en la Piñata

El fin de semana de Piñata tendrá un cierre de oro. El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, ha confirmado un elenco de artistas de primer nivel para amenizar la jornada. Los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de:

  • Shaila Dúrcal y su potente directo.
  • El carisma de Pepe Benavente.
  • El ritmo de Jhonny Maquinaria.
  • Las risas aseguradas con la humorista Yanely Hernández.
  • La ironía de la murga Las Incansables de Icod de los Vinos.

Homenaje a los “guardianes” de la fiesta

Más allá de la música, el evento servirá de marco para la entrega de los premios “Carnaval, te quiero”. Estos galardones reconocen la labor de los pioneros que mantuvieron viva la llama de la fiesta en las Islas, incluso en épocas de prohibición.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que “el Carnaval le debe mucho a nuestros mayores”, recordando que su constancia permitió que la capital tinerfeña sea hoy un referente mundial. Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, subrayó que esta iniciativa forma parte del Plan Maresía, destinado a fomentar el envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada.

Ganadores de los premios “Carnaval, te quiero”

En esta edición, el reconocimiento recae en figuras fundamentales de cada isla:

IslaGalardonado/aTrayectoria
TenerifeEquipo de costura ChaxiraxiPaca, Maruca y Toñi (Décadas de costura)
Gran CanariaAna María Rivero “Ani”Referente en San Fernando y fundadora de Bazar Ani
La PalmaCarmen María Acosta “Merry”A.V. Tirimara de Argual
LanzaroteManuel RodríguezMascarita emblemática de Arrecife
FuerteventuraPilar SuárezDiseñadora de vestuario en Puerto del Rosario
La GomeraManuel Jacinto HerreraDirector de Los Decididos del Calvario
El HierroMaría Luisa CarballoModista y artesana de Valverde

Un evento por el envejecimiento activo

La directora general de Mayores, Verónica Meseguer, explicó que este festival es el eje central de las políticas de bienestar físico y emocional para el colectivo. “Queremos distinguir a quienes han sido diseñadores, murgueros o mascaritas; sin ellos, no se entiende el Carnaval”, concluyó.

La cita arrancará este domingo en pleno corazón de Santa Cruz, prometiendo ser una jornada de convivencia intergeneracional donde la tradición y la alegría serán las únicas protagonistas.

