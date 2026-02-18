La Orotava vibra con un Coso Apoteosis que reunió a más de 20.000 personas

La arteria vial que enlaza la Cruz del Teide con la Plaza de la Paz en El Calvario se llenó de colorido, fantasía, ritmo y armonía durante varias horas en la tarde de este martes 17 de febrero con el Coso Apoteosis, uno de los eventos más importantes del carnaval villero y de los más referentes de la zona norte. Así, se contó con la participación más de medio centenar de grupos procedentes de distintos puntos de la isla y del propio municipio. Entre otros desfilaron las murgas Virgueritos, Trinkosos, Pizzicatos, Las Deslenguadas, Las Oxidadas, Los Tiralenguas, Las Parlachinas, Los Ferrusquentos, Los Minivirgues, Menudos Irónicos, Los Tiralenguines y Ferruquentitos o las comparsas Carabao Wayana, K’Nadum, Ritmo del Viento, Ritmo Batukeiro, Los Villeros, Percusión Social Bloko, Batucada Tagoror Drums y Batucada Barabere.
El coso contó además con la Rondalla Volcanes del Teide; las fanfarrias Peña El Casco, Puerto de la Cruz, Santa Catalina y Los Realejos; los grupos coreográficos Wild Dance, WT Revolution Dance, Vicente Oramas Díaz, y los grupos del Buen Rollo y Polmacarne. A los que se sumaron cientos de espontáneos, grupos con diversas fantasías temáticas, coches engalanados, las espectaculares carrozas con las reinas adulta e infantil— Bárbara Urimare Fajardo y Aroa Pacheco Cabrera, respectivamente, damas de honor y candidatas, y la guagua-discoteca cerrando el coso seguida por un gran número de jóvenes. El alcalde Francisco Linares y el concejal de Fiestas, Alexis Pacheco, junto a otros miembros de la corporación municipal, participaron disfrazados.
Se estima que más de 20.000 personas participaron en este coso apoteosis, que fue seguido por numeroso público durante las tres horas en que se desarrolló. También se contó con elevada participación en la mañana, en el entorno de la plaza de la Constitución, en la LIII exposición y paseo de coches antiguos por el Valle de La Orotava.
La fiesta continuó en la Plaza de la Constitución con una gran verbena a cargo de la orquesta “La Maquinaria”, y la fiesta joven en la Avenida de Canarias, con la carroza–discoteca móvil.
Las carnestolendas villeras continúan este miércoles 18 de febrero con el duelo y quema de Crispín.