La carterista viral de Tenerife, detenida: la Guardia Civil la encuentra gracias a las redes

Las redes sociales han vuelto a ser una pieza clave para la seguridad ciudadana en las Islas. Agentes de la Patrulla de Fiscal y Fronteras de Playa de las Américas, en el sur de Tenerife, han procedido a la detención de una carterista tras la difusión de un vídeo viral en el que se la observaba intentando sustraer pertenencias del bolso de una turista.
La operación, que se ha desarrollado con éxito gracias a las labores de inteligencia de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, se enmarca dentro de la denominada “Operación Miradores”. Este plan de actuación está específicamente orientado a la prevención y vigilancia en las zonas de mayor afluencia de personas en la isla, garantizando la protección tanto de residentes como de visitantes.
Una carterista, un vídeo viral y una cuenta pendiente con la justicia
La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de las imágenes que circulaban por diversas plataformas digitales. En ellas, se apreciaba claramente el modus operandi de la sospechosa. Sin embargo, la sorpresa llegó en el momento de su identificación oficial.
Al cotejar los datos de la arrestada, la Guardia Civil comprobó que sobre ella pesaba una orden judicial de detención por hechos delictivos similares cometidos con anterioridad. La colaboración ciudadana a través de la difusión del vídeo facilitó la localización de la sospechosa, que ya era conocida por las autoridades por su historial de hurtos al descuido.
Localización en Granadilla e infracciones en hostelería
La detenida fue finalmente localizada en un establecimiento hostelero ubicado en el municipio de Granadilla. Durante la intervención, los agentes descubrieron que el local no había cumplido con la normativa vigente sobre la comunicación de viajeros.
En concreto, el establecimiento no utilizaba el aplicativo de la Secretaría de Estado de Seguridad para el registro de huéspedes, una obligación legal para todos los negocios del sector. Por este motivo, el local fue inspeccionado y los agentes levantaron las correspondientes actas de denuncia por infracciones administrativas.
Garantizar la seguridad en el sur de Tenerife
La Operación Miradores sigue activa en los puntos calientes del turismo tinerfeño. El objetivo es evitar que los delincuentes reincidentes aprovechen las aglomeraciones en miradores y zonas de playa para actuar. La Guardia Civil recuerda la importancia de vigilar siempre las pertenencias personales y colaborar con las fuerzas de seguridad ante cualquier sospecha.
La mujer detenida, junto con las diligencias instruidas por los agentes, ya ha sido entregada a la Autoridad Judicial competente.