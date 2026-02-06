Así es la casa de comidas más antigua de La Laguna: “No tiene ni nombre por fuera y antes era una venta”

“No tiene ni el nombre por fuera y antiguamente era una venta”. La frase la sueltan desde Guachinches Modernos. Así arranca el último vídeo que ha compartido el popular perfil en redes sociales y que en esta ocasión ha puesto el foco en Casa Vidal, uno de esos locales que resisten al paso del tiempo en San Cristóbal de La Laguna.
El establecimiento, ubicado en la calle Candilas, no tiene rótulo exterior y apenas cuatro mesas, pero sí una fama que se transmite de boca en boca. “Todo el mundo habla de los tomates aliñados”, comentan.
Uno de los momentos que más ha llamado la atención llega cuando los chicos de Guachinches Modernos preguntan a Vidal a qué hora se levantó para hacer la tortilla, que aparece en pantalla de tamaño descomunal. La respuesta es tan sencilla como reveladora: “Me levanté a las siete de la mañana”.
“Desde que nací”
En otra escena aparece la Amelia, cocinera del local, que resume su vida entre fogones con una frase imposible de fingir: “Llevo cocinando desde que nací”. En la barra, un cliente recomienda sin dudar las arvejas, uno de los platos clásicos de la casa, mientras el equipo del vídeo alucina con la carne con papas, otro imprescindible de la gastronomía canaria que aquí sigue haciéndose como siempre.
Casa Vidal abrió hace más de siete décadas y, según recuerdan en la publicación, antiguamente era una venta donde se despachaban desde escobas y estropajos hasta petróleo. Hoy sigue funcionando prácticamente igual, sin datáfono y con el precio “de palabra”.
Un rincón “detenido en el tiempo”
“Para Amelia y Vidal esto es su vida”, explican desde Guachinches Modernos. No piensan en jubilarse y mantienen el local abierto todos los días, sin prisas y con la paciencia que exige un sitio donde el tiempo va a otro ritmo.
El ticket final del almuerzo fue de 39,50 euros para dos personas.
