El enigma de la ‘Casa de los Miedos’: el inmueble de Canarias que nadie logra habitar más de un mes

Más allá de los acantilados imponentes y el clima primaveral, el municipio de Santa María de Guía, en el norte de Gran Canaria, custodia un secreto que hiela la sangre a los lugareños. Se trata de la conocida como “La Casa de los Miedos”, una modesta construcción de apenas 80 metros cuadrados que se ha convertido en uno de los edificios abandonados y misteriosos en Canarias más citados en las crónicas de lo sobrenatural.
Un historial de fenómenos inexplicables
Construida a principios del siglo XX, la Casa de los Miedos —que cuenta con un pequeño gallinero y zona de cultivo— arrastra una fama negra que ha expulsado a todos sus inquilinos. Los testimonios, recogidos durante décadas, son idénticos: ruidos de cadenas arrastrándose, golpes secos en las paredes y voces que surgen de la nada durante la madrugada.
Uno de los episodios más escalofriantes documentados en la Casa de los Miedos ocurrió cuando una de las familias residentes fue despertada por gritos desgarradores provenientes del corral. Al acudir el propietario armado ante un posible robo, encontró a las gallinas en un silencio sepulcral, descansando como si nada hubiera alterado la noche. Este tipo de sucesos, sumados a goteras invisibles que no dejan rastro de humedad, terminaron por sellar el destino del inmueble.
La leyenda de la masacre: venganza y avaricia
Aunque no existen registros oficiales que confirmen el crimen, la memoria colectiva de Guía mantiene viva una historia de sangre. Se cuenta que una pareja, movida por la codicia, estafó a varias familias locales. El desenlace fue fatal: una noche de invierno, las víctimas irrumpieron en la finca, masacraron al ganado y asesinaron a los estafadores a sangre fría cuando salían de la vivienda.
Al ser personas solitarias y rechazadas por la comunidad, su desaparición no fue denunciada de inmediato. Se dice que sus espíritus aún deambulan por la Casa de los Miedos entre los matorrales de la propiedad, alimentando la leyenda de que la casa es, en realidad, un portal o un lugar maldito por las tragedias allí vividas, incluyendo el supuesto ahogamiento de una niña en el pozo de la finca.
El epicentro del misterio en Gran Canaria
Hoy, la estructura presenta un aspecto fantasmagórico. Con las paredes desconchadas y la vegetación invadiendo cada estancia, la Casa de los Miedos es un punto de peregrinación para amantes del urbex y buscadores de lo paranormal. Los visitantes aseguran sentir bajadas bruscas de temperatura y una sensación de vigilancia constante desde las ventanas rotas.
A pesar de ser una construcción pequeña, su carga emocional y los relatos de quienes intentaron vivir en ella la sitúan en el ranking de los edificios abandonados y misteriosos en Canarias con mayor actividad residual. Para los vecinos, no es solo una ruina; es una advertencia de que, en ocasiones, el pasado se niega a ser olvidado.
La ciencia frente a lo inexplicable en la Casa de los Miedos
El misterio de la Casa de los Miedos no se queda solo en el boca a boca. Diversos equipos de investigación paranormal han acudido al norte de Gran Canaria equipados con sensores de movimiento y grabadoras de alta sensibilidad. Los resultados han dejado perplejos incluso a los más escépticos.
Según relatan algunos expertos que han pasado noches en vela dentro del inmueble, uno de los hallazgos más recurrentes son las “impregnaciones sonoras”. No se trata de voces articuladas que busquen comunicar un mensaje, sino de sonidos de actividad cotidiana (el arrastre de muebles o el golpe de herramientas) que se reproducen en bucle, como si el tiempo se hubiera quedado “rayado” en una frecuencia específica.
“Es uno de los edificios abandonados y misteriosos en Canarias donde la fenomenología es más física”, explica un colaborador habitual de programas de misterio. “En otros lugares tienes sensaciones; aquí tienes hechos: cámaras que se apagan con la batería llena y objetos que cambian de lugar cuando dejas de mirar”.
¿Un portal energético?
Para los estudiosos del esoterismo, la ubicación de la casa en Santa María de Guía no es casual. La confluencia de la historia de violencia (la leyenda de la masacre) con la estructura de piedra y barro de la vivienda parece actuar como un condensador. Esto explicaría por qué, entre todos los edificios abandonados y misteriosos en Canarias, este sigue siendo el que más reportes de “sombras errantes” genera en las redes sociales de investigadores locales.