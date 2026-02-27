El CD Tenerife quiere vencer al Avilés para recuperar su ventaja

El CD Tenerife recibe esta noche (20.15 horas, Heliodoro Rodríguez López) al Avilés en otro de esos partidos trampa que plantea la Primera RFEF. El líder, que viene de sumar un trabajadísimo triunfo en el feudo del Arenteiro (0-1) llega a la cita sobre aviso. En su última comparecencia liguera como local, el cuadro de Álvaro Cervera perdió (0-1) ante el Racing de Ferrol, su tercera derrota como local de esta temporada y todas sin conseguir marcar gol.
De esta forma, el técnico tinerfeñista ya ha ido avisando que no quiere confianzas y que, llegado el caso, si no se es capaz de ganar el partido en 89 minutos, que no se pierda. Eso es lo que sucedió de forma muy dolorosa en el partido ante el cuadro ferrolano. Un tanto concedido a balón parado tras una falta tan dudosa como innecesaria privó a los de Cervera de un punto que en una categoría como esta nunca sobra.
El entrenador del conjunto blanquiazul contará con algunas bajas significativas para el compromiso de hoy. La más impotante seguirá siendo la de Nacho Gil que ya se perdió el choque de la pasada semana. El jugador más talentoso de la escuadra blanquiazul, encargado de ejecutar ls jugadas a balón parado, sigue con problemas musculares y se ausenta una semana más por lo que Cervera se plantea diversas alternativas que en su cabeza ya deben estar resueltas. Como no quiso dar pistas públicamente a su rival, el técnico señaló en la rueda de prensa de ayer que podría probar un once con un extremo natural en ese costado izquierdo desde el que parte Nacho Gil y volver a instalar allí al polivalente Fabricio, un jugador de trabajo que pueda ayudar más en las labores de presión en esa posición más adelantada de lo habitual.
El resto del equipo, en principio, sería el que ha venido actuando en las últimas semanas, con una defensa que se puede recitar de carrerilla y una delantera compuesta por Enric Gallego y Gastón Valles, autor del gol de penalti en el triunfo ante el Arenteiro.
Mientras, en las filas del Real Avilés hay muchas bajas y hasta tres futbolistas que no pertenecen a la primera plantilla en la convocatoria.
Dani Vidal se queda sin el concurso de Guzmán, Viti, Eze, Carmona y Uzkudun, por lesión y de Campabadal, Isi Ros y Kevin Bautista, por sanción. Pese a las ausencias del rival Álvaro Cervera pidió prudencia y nada de confiarse frente a unos futbolistas que “correrán aún más” que los que no pueden estar en las filas asturianas.