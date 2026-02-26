Caos en la TF-1: un vuelco y una avería colapsan el tráfico hacia Santa Cruz

La autopista del sur de Tenerife, la TF-1, registra a esta hora importantes complicaciones en el tráfico debido a la coincidencia de dos incidentes en puntos clave de la vía.
Según ha informado Televisión Canaria, la circulación se encuentra condicionada en sentido Santa Cruz de Tenerife, afectando a miles de conductores que se desplazan desde las comarcas del sur hacia el área metropolitana.
Aparatoso vuelco en Arico
El incidente más grave ha tenido lugar a la altura del kilómetro 41, dentro del término municipal de Arico. Allí se produjo una colisión entre dos vehículos que derivó en el vuelco de uno de los turismos sobre la calzada.
El siniestro ha obligado a la intervención de los servicios de emergencia, provocando el cierre parcial de carriles y generando retenciones kilométricas que afectan a los usuarios que circulan en dirección a la capital tinerfeña.
La aparatosidad del accidente ha ralentizado significativamente el flujo de vehículos, mientras los equipos de seguridad vial trabajan en la retirada de los restos del coche accidentado.
Complicaciones en Caletillas
A los problemas derivados del accidente en Arico se suma un segundo contratiempo técnico kilómetros más adelante. Un camión averiado a la altura de Caletillas, en el municipio de Candelaria, ha terminado por bloquear la fluidez del tráfico en un tramo ya de por sí congestionado a primeras horas de la mañana.
La presencia del vehículo pesado en el arcén y parte de la vía está generando un “efecto embudo” que dificulta el tránsito normal, sumando minutos de retraso a los conductores que ya venían sufriendo las colas desde la zona de Arico.
Recomendaciones para los conductores
Se recomienda a los usuarios de la TF-1 extremar las precauciones al volante y, en la medida de lo posible, buscar rutas alternativas o posponer los desplazamientos no urgentes hacia el área metropolitana hasta que se normalice la situación.
Las autoridades trabajan para despejar la vía lo antes posible y restablecer el orden en la principal arteria de comunicación del sur de la isla. Se espera que, una vez retirados el vehículo volcado y el camión averiado, el tráfico recupere su ritmo habitual, aunque la densa columna de vehículos tardará aún tiempo en disiparse.
QUÉ HACER ANTE ACCIDENTES COMO EL DE LA TF-1
El accidente registrado en la TF-1 pone de nuevo sobre la mesa la importancia de saber cómo actuar en caso de encontrarnos ante una emergencia en carretera.
Según la Dirección General de Tráfico (DGT), los nervios o el desconocimiento no deben impedir que actuemos correctamente: los primeros minutos tras un accidente son cruciales. En muchos casos, marcan la diferencia entre salvar una vida o agravar las consecuencias del siniestro.
Si eres testigo de un incidente como el sucedido en la autopista del Sur de Tenerife, lo primero es mantener la calma y aplicar la conducta PAS: Proteger, Alertar y Socorrer. Este protocolo internacional establece las bases para actuar con eficacia y seguridad ante una situación de emergencia en la vía pública.
Proteger significa, en primer lugar, asegurar la zona del accidente para evitar que se produzcan más daños. Si circulas por una autopista y presencias un siniestro, lo primero es detener tu vehículo fuera de la calzada, en un lugar seguro, señalizar tu presencia y ponerte el chaleco reflectante antes de salir. Nunca te acerques a los vehículos sin asegurarte de que no hay riesgo de incendio, fuga de combustible o circulación peligrosa. En vías rápidas donde los coches transitan a alta velocidad, un paso en falso puede suponer un nuevo accidente.
Alertar es el segundo paso, y consiste en avisar inmediatamente a los servicios de emergencia. En Canarias, el número de atención es el 1-1-2, que coordina la asistencia durante el accidente. Es importante facilitar datos precisos: el punto kilométrico, el número de vehículos implicados, si hay personas heridas o atrapadas, y cualquier otro detalle relevante. Una llamada clara y rápida mejora la coordinación y permite activar con eficacia a los recursos de seguridad y socorro, como el SUC, los bomberos, la Guardia Civil de Tráfico o el personal de Carreteras del Cabildo.
Socorrer, el último paso, solo debe hacerse si tienes conocimientos básicos de primeros auxilios y si el entorno es seguro. Hasta la llegada de los equipos sanitarios, cualquier ayuda prestada por testigos preparados puede ser decisiva. No se debe mover a las víctimas salvo que exista un peligro inminente (como fuego o explosión), ya que podríamos agravar posibles lesiones internas.
La rapidez con la que se interviene en los minutos iniciales es vital. Según la propia DGT, los resultados de la atención médica dependen directamente del tiempo de respuesta. La asistencia precoz por parte de un equipo sanitario cualificado no solo puede salvar vidas, sino que también reduce el riesgo de discapacidades futuras. Por eso, es fundamental que las víctimas sean atendidas por servicios de emergencia que cuenten con los medios necesarios.
Conocer estas pautas y estar mentalmente preparado para aplicarlas puede convertir a cualquier conductor en un eslabón crucial dentro de la cadena de salvamento. En una isla como Tenerife, donde las autopistas conectan puntos vitales del territorio y los accidentes no son infrecuentes, esta información puede marcar una gran diferencia.