El éxito de Cariocas, una renovación que sabe a oro

¡Prepárense mi gente para gozar! La comparsa Los Cariocas ya va a empezar”. Haciendo honor a lo que cantan en su calentamiento de voces, la comparsa de Valleseco ha vuelto a hacer gozar tanto a público como al jurado, en un año en el que ha conquistado el primer premio de Interpretación en el Concurso de Comparsas y también el máximo galardón en Ritmo y Armonía. Un triunfo que, tal y como destaca José Manuel González, su presidente, supone “una satisfacción enorme” y un auténtico estímulo al trabajo bien hecho, reflejo del compromiso y la dedicación de cada uno de sus más de 150 componentes.
El éxito de Cariocas no es fruto de la casualidad. Se sustenta en la constancia, el esfuerzo continuo y la armonía interna que define a la agrupación. Más allá del escenario, la Comparsa es una gran familia y dan fe de ello quienes visitan sus ensayos; que coinciden en que en el grupo se respira un ambiente sano y cercano, una energía positiva que termina trasladándose al espectáculo y que el público percibe desde el primer momento.
El trabajo para configurar un proyecto como este comienza mucho antes de que lleguen las semanas de Carnaval: cada año, en el mes de junio, coreógrafo, presidente, director musical y director de batucada se reúnen para dar forma a la nueva idea, el concepto que marcará el rumbo artístico de la comparsa.
Para la edición de 2026 del concurso celebrado en el Recinto Ferial, el espectáculo se configuró en torno a la fusión de sambas, merengue, pop latino, disco, RnB e incluso country, configurando una actuación frenética que no perdió ritmo durante sus quince minutos de actuación.
El proceso continúa después de elegir el repertorio ya a partir de septiembre, cuando el baile, la batucada y la parranda (el coro de voces) inician sus ensayos por separado, puliendo cada detalle hasta enero, cuando comienzan a unirse para empastar el espectáculo al completo y llevarlo a su máxima expresión de cara a la cita con el escenario del Carnaval.
En los últimos años, la comparsa ha vivido además una importante inyección de moral gracias a la incorporación de numerosos jóvenes, que lejos de ser una promesa de futuro, hoy son una realidad que aporta energía, talento y compromiso. Esta renovación generacional garantiza que “haya Cariocas para rato” -apunta su presidente-, consolidando un proyecto sólido y con vistas a futuro.
LA JOYA DE LA CORONA
A José Manuel González le brillan los ojos cuando destaca el Ritmo y Armonía de 2026 como uno de los grandes hitos de su historia, un espectáculo donde la comparsa apostó por ser diferente. Bajo la dirección del maestro Chanin, la batucada demostró un trabajo distinto y una concepción musical que marcó la diferencia, logrando un resultado que el jurado supo reconocer.
Con 2026 aún celebrándose, el proyecto para 2027 ya empieza a gestarse. Las primeras ideas rondan la cabeza de los responsables y hasta la diseñadora reconoce tener ya alguna inspiración en mente. Cariocas mira al futuro con ilusión y con la certeza de que su mayor fortaleza sigue intacta: el trabajo en equipo, la pasión por el Carnaval y una juventud de calidad que asegura que la historia de la comparsa tenga aún muchos capítulos por delante.
El homenaje a Canarias de Gara de Zuppo, conquistó
La fantasía, diseñada por Gara de Zuppo, ofreció tres versiones distintas. La primera, en la que predominaban los blancos y dorados; el traje extra con tonos amarillos que podemos ver en la fotografía inferior y el conjunto definitivo que deslumbro al jurado tras el cambio a mitad de la actuación, con una combinación efectista que homenajea a los colores de la bandera de Canarias, con guiños a los trajes típicos. Una apuesta estética y conceptual que encaja con la filosofía del grupo: innovar, arriesgar y evolucionar.