Consumo prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dado un paso definitivo para regular uno de los mercados más polémicos de la industria alimentaria. Su titular, Pablo Bustinduy, ha anunciado este miércoles que el Gobierno prohibirá por ley la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años, una medida que busca frenar el consumo de estimulantes en edades tempranas.
La futura normativa no se queda ahí. Consumo también establecerá restricciones para los menores de 18 años cuando estas bebidas superen los 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros, un umbral técnico que marca la frontera de los productos con mayor capacidad estimulante.
Un respaldo social masivo
Según ha destacado el ministro antes de su reunión con la Gasol Foundation, la iniciativa cuenta con un consenso casi total. Los datos del barómetro de la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) son reveladores: nueve de cada diez personas en España están a favor de esta prohibición. Sorprendentemente, el apoyo entre los jóvenes (18 a 35 años) también es abrumador, alcanzando el 88,3%.
Siguiendo la estela de Galicia y Asturias
Con este anuncio, el Ejecutivo central busca “armonizar” una legislación que ya ha empezado a fragmentarse por comunidades autónomas. Galicia fue la pionera el pasado enero, aprobando una ley que equipara estas bebidas al alcohol y prohibiendo su venta a menores de 18 años con multas que pueden alcanzar los 15.000 euros.
Por su parte, Asturias tramita una ley similar con el límite en los 16 años, mientras que Baleares, Cataluña y el País Vasco ya trabajan en sus propios borradores. La intención de Bustinduy es evitar disparidades y garantizar la unidad de mercado en todo el territorio nacional, siguiendo el ejemplo de países europeos como Alemania, Polonia o Lituania.
El peligro de la cafeína y las máquinas ‘vending’
El Ministerio argumenta que este tipo de bebidas no son refrescos comunes, sino productos que pueden alterar el sistema nervioso y cardiovascular de los adolescentes. De hecho, el primer paso preventivo ya se dio en abril, cuando se prohibió su venta en cafeterías y máquinas expendedoras de los centros escolares.
La nueva ley pondrá el foco en la accesibilidad, estableciendo sanciones para los comercios que faciliten estos productos a menores, con multas que, dependiendo de la gravedad y la comunidad, podrían oscilar entre el apercibimiento y los 100.000 euros en casos de distribución a gran escala.