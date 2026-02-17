9 conductores se enfrentan a penas de cárcel tras los controles policiales en La Laguna

El inicio de las fiestas de la máscara en la ciudad de los adelantados ha dejado un balance preocupante en las carreteras. La Policía Local de La Laguna ha tramitado un total de 79 denuncias por positivo en alcoholemia durante los primeros cuatro dispositivos especiales de seguridad programados para este Carnaval.
De estas actuaciones, la gran mayoría (70 casos) corresponden a infracciones administrativas, mientras que nueve conductores han sido denunciados por la vía penal al superar una tasa de alcohol en aire espirado de 0,60 miligramos por litro.
Desglose de las sanciones
Los controles, que se intensificaron durante el primer fin de semana y la madrugada de este martes, arrojan datos específicos sobre la irresponsabilidad al volante:
- 58 denuncias por tasas comprendidas entre los 0,25 y 0,50 mg/l.
- 12 denuncias por valores superiores a los 0,50 mg/l.
- 9 casos penales por superar el límite de 0,60 mg/l.
Además del alcohol, la vigilancia policial detectó a once conductores que dieron positivo en drogas, siendo sancionados de acuerdo con la Ley de Seguridad Vial. El operativo también sirvió para retirar de la circulación a otros once vehículos por deficiencias graves, como carecer de la ITV o conductores con el permiso de conducir caducado.
Tolerancia cero hasta el domingo
El concejal de Seguridad Ciudadana de La Laguna, Badel Albelo, ha sido contundente al avanzar que estos operativos “se prolongarán hasta este próximo domingo 22”. El objetivo es velar por la seguridad de quienes actúan de manera responsable y evitar que el consumo de sustancias se traduzca en tragedias viales.
“Conducir bajo los efectos del alcohol no solo es una ilegalidad, sino una grave amenaza para el gran número de vehículos que transitan estos días”, recordó el edil, quien instó a la ciudadanía a recurrir al transporte público para sus desplazamientos festivos.
Albelo quiso agradecer la implicación de los agentes desplegados, subrayando que se prestará especial atención a las jornadas de mayor movilización en las carreteras tinerfeñas para garantizar un Carnaval seguro para todos.