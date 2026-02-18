El Carnaval de Santa Cruz vive su apoteosis con un Coso multitudinario de cuatro horas

Un sol radiante acompañó ayer el gran desfile multicolor que protagonizaron más de un centenar de grupos y colectivos del Carnaval chicharrero, las reinas y sus cortes de honor, ante las miles de personas que abarrotaron las gradas y asientos dispuestos por el Ayuntamiento de Santa Cruz a lo largo de las avenidas Francisco la Roche y Marítima para disfrutar de una tarde apoteósica.
El Coso, cita ineludible y uno de los actos más tradicionales y concurridos de la fiesta tinerfeña más internacional, fue todo un éxito, que comenzó puntual, a las cuatro de la tarde, y que se caracterizó por la alta participación, tanto de las formaciones del Carnaval como de las miles de personas que se congregaron para disfrutar del espectáculo.
Un año más, llamó la atención la gran cantidad de turistas y visitantes que quisieron aprovechar su estancia en la Isla para ser testigos de excepción de una las más importantes señas de identidad del Carnaval.
Comparsas, rondallas, murgas, agrupaciones musicales, grupos coreográficos, carrozas, coches engalanados, los personajes del Carnaval, y las reinas, acompañadas de sus damas, deslumbraron con sus fantasías y espectáculos, acompañados durante todo el recorrido de música, batucadas y marchas murgueras, en un Coso que va anunciando que ya se acerca el final de la fiesta chicharrera por excelencia.
Como principal novedad, este año, abrieron el desfile el popular grupo Las Celias, que cumple 30 años de participación en el Carnaval, y cuyos componentes quisieron tener un recuerdo especial para su presidente y fundador, Javier García, que no ha podido estar presente en las fiestas.
Para conmemorar este feliz aniversario, el grupo sacó ayer a la calle todos y cada uno de los disfraces que a lo largo de estos treinta años de trayectoria han lucido como fantasía, a modo de exposición en vivo, en un emotivo desfile.
Tras Las Celias, arrancó la Afilarmónica Nifú Nifá que fue recibida con aplausos, demostrando el enorme cariño que despiertan los veteranos del Carnaval allí donde participan.
Los premiados en el Concurso de Disfraces y la comparsa Bahía Bahitiare dieron paso a la Reina adulta del Carnaval, Carla Castro, con su fantasía Icónica.
Después de la monarca, se fueron intercalando los diferentes grupos del Carnaval, con las damas de honor, las reinas infantil y de los mayores, acompañadas también de sus respectivas cortes. Sin duda, uno de los atractivos del Coso es poder observar de cerca y a plena luz del día el trabajo de los diseñadores y sus equipos, que confeccionan trajes espectaculares que lucen no solo las candidatas a Reina del Carnaval, sino también las agrupaciones, comparsas y murgas, cargados de originalidad, que cada año consiguen sorprender.
El marcado carácter familiar del Coso quedó patente una vez más a lo largo de todo el recorrido, tanto entre las agrupaciones y colectivos participantes como entre el numeroso público que se dio cita para aplaudir la cratividad y el talento carnavalero.
El Ayuntamiento de la capital tinerfeña instaló a lo largo de todo el recorrido un total de 6.500 sillas gratuitas para el público, a las que se sumaron las gradas colocadas por el trazado del litoral capitalino, con capacidad para otras 1.300 personas.
Muchas de las plazas fueron ocupadas por turistas llegados, en buena medida, del Sur y el Norte de la Isla, donde pasan sus vacaciones. Según la información del Ayuntamiento de Santa Cruz, en torno a 250 guaguas con excursionistas llegaron ayer a la ciudad para disfrutar del Coso Apoteosis.
El Coso transcurrió con agilidad y sin incidencias, en un ambiente familiar, con la calima ya casi disipada y con los participantes luciendo fantasías y bonitos diseños entre bailes y canciones. Tras unas cuatro horas de disfrute, con el sol ya retirándose, finalizó esta gran desfile que constituye la antesala de un fin de fiesta que promete ser igual de apoteósico.
Hoy miércoles, la cita será a las 22.00 horas, cuando comenzará el popular Entierro de la Sardina que despedirá de forma oficial el Carnaval, aunque todavía se ofrecerá un último fin de semana para disfrutar antes de su clausura definitiva, el próximo domingo.