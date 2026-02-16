Graban todas las caídas en el ‘Kamikaze’ del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: “Me metí un macanazo”

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife vuelve a dejar imágenes virales que no tienen que ver precisamente con disfraces ni coreografías. En esta ocasión, el protagonista es el pavimento de la fuente de la Plaza de España, que, tras ser vaciada como parte del dispositivo habitual de seguridad, se ha convertido en uno de los puntos donde más caídas sufren los carnavaleros.
Varios vídeos circulan ya en TikTok grabadas mientras intentaban cruzar la fuente sin percatarse de que el suelo, se vuelve extremadamente resbaladizo, provocando caídas, resbalones y golpes en plena vía pública.
@pauusaanfiel ojalá haber grabado todas #parati #fyp #carnaval #kamikaze #tenerife ♬ Club Can't Handle Me (feat. David Guetta) [From the Step Up 3D Soundtrack] – Flo Rida
Lo que ha sido bautizado por los propios usuarios como el ‘Kamikaze’ del Carnaval, en referencia al riesgo que asumen quienes deciden atravesar este espacio como atajo durante las celebraciones nocturnas.
Entre los comentarios que acompañan a la publicación, varios asistentes relatan sus propias experiencias tras pasar por esta zona: “Yo me metí un macanazo que agüita papá, me sacaron la roja pero directa” o “todavía me duele el muslo de la caída”.
Las imágenes muestran cómo algunos carnavaleros pierden el equilibrio de forma repentina al tratar de acceder a la fuente, cayendo al momento ante la mirada de otros.
@panchinn_ #santacruz#carnaval #caida ♬ NI BORRACHO – Quevedo
No obstante, también hay quienes han mostrado su preocupación por las posibles consecuencias de esta situación. “Cuando pase algo grave tomarán medidas, mientras a caerse todo el mundo”, lamenta una usuaria en los comentarios, alertando del peligro que supone este punto en una de las zonas con mayor concentración de personas durante el Carnaval.
La escena ya es habitual en las noches del Carnaval chicharrero, convirtiendo este espacio en uno de los lugares más temidos por quienes tratan de cruzar la fuente. Mientras tanto, el denominado ya como ‘Kamikaze’ del Carnaval sigue sumando caídas en pleno corazón de la capital.