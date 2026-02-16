¿A qué hora termina el Lunes de Carnaval? El horario del fin de fiesta en Santa Cruz que debes conocer

El Lunes de Carnaval en Santa Cruz de Tenerife se consolida, un año más, como una de las fechas de mayor afluencia y potencia musical de las carnestolendas. Tras un fin de semana multitudinario, la capital tinerfeña se prepara para recibir una de sus noches más internacionales bajo la temática de ‘Los Ritmos Latinos’.
Para muchos, la gran pregunta es cuánto durará la fiesta. El Ayuntamiento de Santa Cruz ha confirmado que la música en los escenarios principales se extenderá hasta las 06:00 de la mañana, permitiendo que miles de mascaritas disfruten del baile hasta el amanecer en una de las jornadas más potentes del calendario.
La Plaza de la Candelaria: Epicentro del Drag y el Merengue
La Plaza de la Candelaria será el epicentro absoluto, acogiendo la tercera edición de la Gala Dragnaval y las actuaciones estelares de Manny Cruz y Chichi Peralta. El espectáculo Drag, que se desarrollará en el escenario de la plaza, arrancará a las 21:00 horas con un show previo.
A partir de las 22:00 horas, doce participantes lucharán por el cetro en una gala presentada por Exhuberancia Carey. Como gran novedad para la audiencia global, el evento será retransmitido en directo por primera vez a través del canal Tenerife +, permitiendo que el talento drag chicharrero cruce fronteras de forma digital.
Manny Cruz y Chichi Peralta: El desembarco del merengue
Una vez finalizado el concurso drag, la música en directo tomará el control. El artista dominicano Manny Cruz, uno de los máximos exponentes del merengue actual, subirá al escenario para interpretar éxitos como “Estoy completo”.
El relevo lo tomará otro peso pesado de la música latina: Chichi Peralta. El artista, reconocido mundialmente por fusionar ritmos caribeños, será el plato fuerte de una noche que cerrará la Dorada Band. Esta apuesta por artistas de primer nivel busca potenciar la marca del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en el exterior.
Escenarios hasta las 06:00 de la mañana
Para aquellos que prefieren el sabor tradicional de las orquestas o los ritmos urbanos, la oferta se diversifica en otros puntos clave de la ciudad:
- Plaza del Príncipe: Tras el habitual recital de las murgas adultas (18:00 horas), la música no parará hasta las 06:00 de la mañana. El cartel incluye al DJ Fabrizio Salgado, la Orquesta Dinacord, Iván Cacú y el cierre con la Malibú Band.
- Avenida Francisco La Roche: Este espacio se dedicará inicialmente a las agrupaciones coreográficas. Posteriormente, el ambiente dará un giro radical con el formato “La Mueve”, donde diferentes DJs tomarán el testigo para atraer al público más joven.
La seguridad y los servicios de transporte se han reforzado para garantizar que este Lunes de Carnaval sea, nuevamente, el gran motor económico y festivo de la isla antes de encarar el tramo final de la fiesta.
Refuerzos en el Tranvía de Tenerife
Metrotenerife ha anunciado que el tranvía operará con unidades dobles para maximizar la capacidad de pasajeros. La Línea 1 mantendrá una frecuencia de paso reforzada durante toda la noche, especialmente en el tramo que conecta la Parada de La Trinidad (La Laguna) con el intercambiador de Santa Cruz.
Se recomienda a los usuarios adquirir sus bonos de forma digital a través de la aplicación oficial para evitar esperas en las máquinas expendedoras, que suelen presentar colas críticas durante la madrugada.
Titsa: Guaguas operativas durante toda la madrugada
Por su parte, Titsa reforzará sus líneas clave (como la 014, 015 y las líneas de larga distancia hacia el Sur y el Norte). El Intercambiador de Santa Cruz permanecerá operativo como punto neurálgico de salida, con personal de refuerzo para organizar las colas de manera ágil.
Nota importante: El servicio de guaguas urbanas sufrirá modificaciones en sus recorridos habituales debido al cierre perimetral del “Cuadrante del Carnaval”.
Cortes de tráfico y parkings
El acceso al centro de la ciudad estará restringido desde primeras horas de la tarde. Los principales cortes de tráfico afectarán a:
- Avenida Francisco La Roche (Cerrada por los escenarios y zonas de baile).
- Calle Bravo Murillo y accesos a la Plaza de la Candelaria.
- Entorno de la Plaza del Príncipe.