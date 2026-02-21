Domingo de Piñata en Santa Cruz: Un desfile de leyenda y música para despedir la fiesta

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife alcanza su jornada definitiva. Este Domingo de Piñata no es un día cualquiera; la capital chicharrera se prepara para un cierre de oro que combina la nostalgia del patrimonio automovilístico con la energía incombustible de nuestros mayores. Dos eventos marcarán el pulso de la ciudad: la 55ª edición del Concurso de Automóviles Antiguos y el Carnaval Sénior de Canarias.
Un museo sobre ruedas por las calles chicharreras
A partir de las 10:00 horas, los alrededores del Parque García Sanabria se convertirán en una cápsula del tiempo. Una treintena de vehículos, matriculados entre 1923 y 1935, se concentrarán para iniciar un paseo que es ya una institución de la fiesta. Estos vehículos, testigos de la época en la que Tenerife motorizó sus calles gracias a aranceles especiales para la importación desde Estados Unidos, partirán al mediodía bajo el ritmo de música swing.
El recorrido, que contará con la seguridad de la Policía Local, llevará a estas joyas mecánicas por la Rambla de Santa Cruz, bajando por la calle San Sebastián hasta la avenida La Salle. Tras cruzar el puente Galcerán, la comitiva pasará por la plaza Weyler y Méndez Núñez antes de descender por la calle El Pilar y La Marina. Los coches quedarán expuestos en la avenida Francisco La Roche durante media hora antes de su destino final en el Real Club Náutico.
Carnaval Sénior: El tributo a los guardianes de la fiesta
Mientras los motores rugen, la Plaza de la Candelaria se transformará en el epicentro de la alegría intergeneracional. La tercera edición del Carnaval Sénior reunirá a más de un millar de mayores procedentes de todo el archipiélago. Un evento que, en palabras del alcalde José Manuel Bermúdez, busca devolver a nuestros mayores parte de lo que han dado a esta fiesta internacional.
El cartel musical para este cierre es, sencillamente, de lujo. Las actuaciones confirmadas incluyen:
- Shaila Dúrcal, con su potente directo.
- El carisma de Pepe Benavente.
- El ritmo festivo de Jhonny Maquinaria.
- El humor de Yanely Hernández y la murga Las Incansables.
Premios “Carnaval, te quiero”: Reconocimiento al esfuerzo
Uno de los momentos más emotivos de la jornada será la entrega de los galardones “Carnaval, te quiero”. Estos premios reconocen a figuras clave que mantuvieron viva la tradición incluso en los tiempos más difíciles.
|Isla
|Galardonado/a
|Trayectoria destacada
|Tenerife
|Equipo de costura Chaxiraxi
|Décadas de artesanía y aguja
|Gran Canaria
|Ana María Rivero “Ani”
|Fundadora de un referente del sector
|La Palma
|Carmen María Acosta
|Impulsora de la A.V. Tirimara
|Lanzarote
|Manuel Rodríguez
|Mascarita emblemática de Arrecife
|Fuerteventura
|Pilar Suárez
|Diseñadora de vestuario histórica
|La Gomera
|Manuel Jacinto Herrera
|Director de Los Decididos del Calvario
|El Hierro
|María Luisa Carballo
|Modista artesana de Valverde
Este evento, integrado en el Plan Maresía, no solo es una celebración, sino una herramienta contra la soledad no deseada, fomentando un envejecimiento activo a través de la cultura y la convivencia. Santa Cruz despide así su fiesta grande, mirando al pasado con respeto y al futuro con la garantía de que su esencia permanece intacta en manos de quienes mejor la conocen.