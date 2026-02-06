Dragnaval ya tiene el orden de participación de sus doce concursantes

El Ayuntamiento capitalino, a través de Fiestas e Igualdad y Diversidad, celebró ayer el sorteo que ha determinado el orden de participación de los concursantes de la Gala Dragnaval, que se celebrará el próximo 16 de febrero, a las 20.00 horas, en el escenario Dormitorum de la plaza de La Candelaria.
La cita tuvo lugar en el Recinto Ferial y contó con la presencia del concejal de Fiestas, Javier Caraballero; y de la concejala de Igualdad y Diversidad, Gladis de León; además de la conductora del acto, Exhuberancia Carey.
De esta forma, los doce participantes conocen ya el orden con el que actuarán en la Gala Dragnaval 2026 de Santa Cruz, espectáculo que abrirá Hocklin, al que seguirá Havana Rey; Zayra González; Dummy Porcelain y Demii. En sexto lugar saldrá a escena Joel Peraza; en séptimo orden Hary Vicious; seguido de Zhora León; Karen Danger; Kiki Nobi Narie; Isabella y Punto y Fiona Fairfax.
Eliminatoria del Dragnaval
Los concursantes se enfrentarán en una eliminatoria a través de un jurado. Solo tres llegarán a la final y se conocerá al vencedor a través del sistema conocido como aplausómetro, que medirá la intensidad de aplausos del público presente en esta gala de creciente éxito.
El acto aterrizó en el Carnaval chicharrero en 2024, en un formato menor que el del ya asentado concurso de la capital grancanaria. El edil de Fiestas, Javier Caraballero, afirmó en su día que “nuestro Carnaval tenía pendiente una deuda histórica con el con el colectivo LGTBIQ+ que, además, durante muchos los años ha enriquecido estas fiestas con su arte, su talento y su profesionalidad”.