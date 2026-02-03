La “Luna de Sangre” abre el calendario astronómico de 2026: todo sobre el eclipse lunar total de marzo

El universo prepara su primer gran despliegue visual de este año. Tal como marca el calendario astronómico, el próximo martes 3 de marzo se producirá el primer eclipse lunar total 2026, un evento que promete transformar la apariencia de nuestro satélite en lo que popularmente se denomina como “Luna de Sangre”.
Este fenómeno se produce cuando la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna. Al cruzar nuestro satélite la zona de sombra más densa del planeta (la umbra), la atmósfera terrestre actúa como un prisma, desviando solo la luz roja hacia la superficie lunar. El resultado es un sobrecogedor tono carmesí que podrá observarse sin necesidad de equipos especiales ni protección ocular.
Más de 80 minutos de “Luna Roja”
La fase de totalidad, el momento álgido en el que el satélite se sumerge por completo en la penumbra y adquiere su color característico, tendrá una duración estimada de entre 80 y 82 minutos. No obstante, el ciclo completo del eclipse, incluyendo sus fases parciales, se extenderá durante más de cinco horas, ofreciendo una ventana amplia para los observadores y fotógrafos.
Según los expertos, la intensidad del color rojo dependerá directamente de las condiciones atmosféricas: cuanta más presencia de partículas o nubes haya en nuestra atmósfera, más profundo y oscuro será el tono que adopte la Luna en el eclipse lunar total.
Visibilidad y seguimiento global del eclipse lunar total
Se calcula que unos 2.500 millones de personas en todo el mundo podrán ser testigos de alguna de las fases de esta Luna Roja. Aunque la visibilidad óptima se centrará en zonas del Pacífico y América, en áreas con menor visibilidad como Europa o África, el evento podrá seguirse minuto a minuto gracias a las retransmisiones en streaming que ofrecerán agencias como la NASA y diversos observatorios internacionales.
Para quienes decidan observar el cielo de forma directa, la recomendación es buscar lugares con baja contaminación lumínica. A diferencia de los eventos solares, este eclipse lunar total 2026 es completamente seguro para la vista, permitiendo disfrutar de la mística “Luna de Sangre” a simple vista o con prismáticos básicos para captar mejor los relieves lunares bajo la luz rojiza.