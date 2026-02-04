El auge del empleo pierde fuerza en Canarias pese a crecer un 2,4% en enero

Los primeros datos de empleo del año reflejan la ya anunciada desaceleración en Canarias, pese a que la cifra de ocupados aumentó en enero en 22.825 personas, un 2,4% más en comparación con el mismo mes del pasado año, según los datos de afiliación a la Seguridad Social, cifra que empareja a las Islas con la media nacional, después de haber pasado prácticamente todo el año pasado a la cabeza del país en este indicador. La provincia tinerfeña sigue despuntando algo por encima, con un alza del 2,8%, frente al 2,1% de la de Las Palmas.
Esta desaceleración se hace notar también en el menor ritmo de creación de empleo en comparación con años anteriores. Así, entre enero de 2024 y el mismo mes de 2025 se crearon en el Archipiélago 30.241 puestos de trabajo, mientras que entre 2023 y 2024, la cifra se elevó hasta los 36.584. De 2022 a 2023, en la salida de los efectos de la pandemia, se crearon en Canarias 43.617 empleos, casi el doble que en el pasado 2025.
Por otra parte, la evolución mensual de afiliaciones a la Seguridad Social registró un fuerte retroceso en las Islas, al perderse un total de 12.028 ocupados, un 1,2% menos, lo que supone una caída mayor que la habitual en los últimos años por el fin de las contrataciones navideñas, que se ha movido en el entorno de los 8.000 puestos de trabajo de media.
No obstante, los datos de paro registrado no han acusado este mayor descenso de la ocupación mensual, ya que el desempleo aumentó solo en 113 personas entre diciembre y enero, un 0,08%, cifra muy inferior a la media nacional, del +1,2%, y también más reducida que la del mismo periodo de años anteriores, con 179 parados más entre el cierre de 2024 y el inicio de 2025 o los 1.973 desempleados más de igual periodo pero un año antes.
El Gobierno conserva el optimismo y celebra los datos de empleo
La consejería de Empleo se congratula de que Canarias haya cerrado el primer mes de 2026 con el tercer menor registro de paro desde enero de 2008 y de que el de larga duración haya descendido hasta niveles de febrero de 2009.
Además, celebra que la contratación indefinida haya crecido un 10% con respecto a diciembre. En los últimos doce meses el desempleo ha disminuido en 10.117 personas (-6,46%), y pese al ligero aumento mensual, la tendencia general sigue siendo positiva, subraya.