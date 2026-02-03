economÍa

Canarias logra su mejor dato de empleo en años pese al ligero repunte del paro en enero

Santa Cruz de Tenerife cierra enero con 70.733 desempleados
El paro registrado subió en enero en Canarias en 113 personas, un 0,08 %, en relación a diciembre de 2025, si bien, en términos interanuales, este indicador refleja un descenso del 6,46 %, lo que supone 10.117 desempleados menos.

Según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Canarias contabilizaba 146.406 desempleados al cierre del primer mes de 2026.

De ese total, 75.673 correspondían a la provincia de Las Palmas, donde el paro subió en enero en 11 personas, un 0,01, si bien bajó en 5.304, un 6,55 %, con respecto a enero de 2025.

Santa Cruz de Tenerife concentró 70.733 desempleados, 102 más, lo que supuso un aumento mensual del 0,14 %, aunque en términos interanuales el paro registrado ha bajado en 4.813 personas, un 6,37 %, en el último año.

