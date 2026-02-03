Canarias logra su mejor dato de empleo en años pese al ligero repunte del paro en enero

El paro registrado subió en enero en Canarias en 113 personas, un 0,08 %, en relación a diciembre de 2025, si bien, en términos interanuales, este indicador refleja un descenso del 6,46 %, lo que supone 10.117 desempleados menos.
Según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Canarias contabilizaba 146.406 desempleados al cierre del primer mes de 2026.
De ese total, 75.673 correspondían a la provincia de Las Palmas, donde el paro subió en enero en 11 personas, un 0,01, si bien bajó en 5.304, un 6,55 %, con respecto a enero de 2025.
Santa Cruz de Tenerife concentró 70.733 desempleados, 102 más, lo que supuso un aumento mensual del 0,14 %, aunque en términos interanuales el paro registrado ha bajado en 4.813 personas, un 6,37 %, en el último año.