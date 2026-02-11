Querían ver a Bad Bunny y acaban con entradas para Bunbury: “Pensaba que los rizos de la foto eran suyos”

La locura por conseguir entradas para la gira de Bad Bunny en España ha dejado una víctima inesperada: el bolsillo de dos jóvenes madrileñas. Lo que iba a ser una noche de reggaetón en el Riyadh Air Metropolitano se ha convertido, por un despiste al procesar la compra en Ticketmaster, en una cita con el rock de Enrique Bunbury. La confusión, compartida en un vídeo de TikTok, ya es el fenómeno viral del día.
@aranchasanchezcabrera Si alguien quiere comprarnos dos entradas para ver a Bunbury estaremos agradecidas 😂🫶🏻 @Monos @Erica . . . . #badbunny #fyp #elconejomalo #dtmf ♬ MONACO – Bad Bunny
“Ya decía yo que estaban baratas”
En el vídeo, se observa a una de las chicas al borde de las lágrimas mientras su acompañante no puede contener la risa. “No me lo puedo creer, te juro que había leído Bad Bunny y pensaba que los rizos de la foto eran de él”, explica la protagonista. El parecido visual de las miniaturas en la web de venta de entradas y la rapidez necesaria para “cazar” un ticket jugaron en su contra.
El detalle que más ha hecho reír a los usuarios es la confesión económica de la joven: “Ya decía yo que estaban baratas”, comenta tras haber pagado 165 euros por unas entradas que, aunque para ellas fueron un error, para los fans de Bunbury son auténtico oro.
El veredicto de los fans: “Buscabas cobre y encontraste oro”
Como era de esperar, la comunidad de seguidores del artista zaragozano ha inundado el vídeo de comentarios ingeniosos. Mientras algunos les recomiendan ir de todos modos al concierto el próximo 4 de diciembre en el Movistar Arena, otros sentencian con humor: “Es el mejor error de tu vida” o “Bunbury es mucho mejor que Bad Bunny”.
Fechas de Bad Bunny en España
Para evitar nuevos errores, cabe recordar que la gira ‘Debí tirar más fotos’ de Bad Bunny tendrá lugar en Madrid los días 30 y 31 de mayo y gran parte de junio, mientras que en Barcelona recalará el 22 y 23 de mayo.
Las jóvenes, que ahora intentan revender sus pases para el concierto de Bunbury, han dejado un aviso para navegantes: “Mirad bien los nombres y las fechas antes de confirmar el pago”.