Fallece, a los 87 años, Virgilio Fernández, primer alcalde de El Pinar

Virgilio Fernández Fernández, primer alcalde de El Pinar de El Hierro, municipio constituido en 2007, falleció este miércoles en su isla natal a los 87 años.
Fue una figura imprescindible en el proceso de segregación de La Frontera y especialmente en la conformación del nuevo ayuntamiento, el tercero de la isla, el número 88 de Canarias y último en incorporarse al mapa municipal español.
‘Vilo’, como se le conocía popularmente, aglutinó la ilusión de los piñeros y piñeras a lo largo de un largo camino que desembocó el 15 de septiembre de 2007 con la proclamación del municipio en el transcurso de un acto cargado de emoción celebrado en un improvisado salón de plenos habilitado en el Centro Cultural Luis Martín Arvelo, que contó con la presencia de seis tocadores que, al ritmo del Tajaraste, interpretaron con pitos y tambores el Baile de la Virgen. La histórica ceremonia acabó entre aplausos y lágrimas y con la elección de Virgilio como primer presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de El Pinar
El regidor, que ya había plasmado su vocación de servidor público como secretario del Juzgado de Paz de esta localidad, siempre mostró un talante receptivo y conciliador, condiciones que resultaron claves para que saliera adelante la iniciativa de segregación.
El sepelio tendrá lugar este jueves en el tanatorio de El Pinar y a las 11 sus restos serán trasladados hasta el cementerio de esta localidad, donde recibirán sepultura.