El 2 de febrero no fue el único: los 20 municipios de Tenerife que tienen otro festivo este mes (y los que no)

Tras la celebración del lunes, 2 de febrero, festividad de la Virgen de Candelaria y día festivo en toda la isla de Tenerife, muchos ciudadanos miran ya de reojo el calendario en busca del próximo respiro laboral.
Aunque el mes de febrero suele ser corto, para gran parte de la población tinerfeña aún queda una jornada de descanso clave: el 17 de febrero, Martes de Carnaval.
Sin embargo, a diferencia de la festividad insular de ayer, el Martes de Carnaval no es festivo en toda la geografía tinerfeña. Se trata de una de las dos fiestas locales que cada ayuntamiento tiene potestad para elegir anualmente, y aunque es la opción mayoritaria, existen excepciones que conviene conocer para evitar confusiones laborales y escolares.
Los 20 municipios de Tenerife que descansan el 17 de febrero
La Dirección General de Trabajo ha validado las propuestas de los plenos municipales, confirmando que el Martes de Carnaval es el festivo local más repetido.
En Tenerife, un total de 20 municipios han optado por esta fecha para facilitar el disfrute de las carnestolendas:
- Área Metropolitana: Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y El Rosario.
- Zona Norte: El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula, La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos (que suma además el lunes de Remedios), Icod de los Vinos, La Guancha y Tacoronte.
- Zona Sur: Adeje, Arona, Fasnia, San Miguel de Abona, Granadilla de Abona, Arico y Arafo.
Esta jornada se suma a los 14 días inhábiles, retribuidos y no recuperables que establece la normativa laboral, de los cuales 12 son fijados por el Estado y el Gobierno de Canarias, dejando en manos de los consistorios los dos restantes.
La excepción: ¿En qué municipios SÍ se trabaja el 17 de febrero?
A pesar de la tradición carnavalera, 11 municipios de la Isla han preferido reservar sus dos festivos locales para otras celebraciones patronales o históricas.
Si trabajas en Buenavista del Norte, El Tanque, Guía de Isora, Güímar, Santiago del Teide, Tegueste, Vilaflor de Chasna, San Juan de la Rambla, Los Silos, Puerto de la Cruz o San Miguel de Abona, debes tener en cuenta que el 17 de febrero será una jornada laboral ordinaria, salvo que tu convenio colectivo indique lo contrario.
En estas localidades, las festividades se desplazan a fechas como el 24 de junio (San Juan), el 29 de junio (San Pedro) o fiestas patronales específicas de cada núcleo.
¿Qué pasa con el resto de los festivos en la Isla?
El calendario laboral de Canarias es un puzle de tradiciones donde cada municipio marca su identidad. Por ejemplo, mientras que la capital tinerfeña celebra el 4 de mayo (Día de la Cruz), otros puntos de la isla como Tegueste o Icod de los Vinos fijan su mirada en el 25 de abril por San Marcos.
La Consejería de Turismo y Empleo, dirigida por Jéssica de León, subraya que estas fechas son oficiales tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
Es fundamental recordar que, además de los locales, Tenerife cuenta con el calendario de festivos regionales ya fijados, como el Jueves y Viernes Santo (2 y 3 de abril) o el 30 de mayo, Día de Canarias.
Un descanso desigual en el archipiélago
A nivel regional, el Martes de Carnaval es un fenómeno de masas. En total, 46 municipios de Canarias han elegido el 17 de febrero como festivo, incluyendo grandes capitales como Las Palmas de Gran Canaria o Puerto del Rosario.
Este hecho condiciona no solo la actividad económica, sino también la logística de transporte y el calendario escolar en las Islas, que tradicionalmente adapta sus días no lectivos a esta festividad tan arraigada en el Archipiélago.
Para quienes trabajen en un municipio y residan en otro, la recomendación es clara: verifique el calendario laboral del lugar donde se ubica su centro de trabajo, ya que es el que rige la jornada de descanso oficial.