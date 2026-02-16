Una multitud de fieles visita a la ‘Siervita’ en el 295 aniversario de su muerte

Varios miles de fieles acudieron ayer a su cita anual con la Siervita, Sor María de Jesús Delgado, de quien se cumple el 295 aniversario de su fallecimiento. Desde las cinco de la madrugada había gente haciendo cola a las puertas del convento de Santa Catalina de Siena, en La Laguna, para visita y honrar el cuerpo incorrupto de la monja sauzalera. Las colas de devotos prosiguieron durante toda la jornada y llegaban desde el céntrico convento hasta la Casa de los Capitanes.
Por la tarde se celebró el tradicional oficio religioso, presidido por el obispo nivariense, Eloy Lorenzo, y que contó con la presencia de los alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y de El Sauzal, Mariano Pérez, quienes realizaron una ofrenda floral conjunta ante los restos de la venerada religiosa, a la que se atribuyen varios hechos milagrosos.
Sor María de Jesús nació en el pueblo norteño de El Sauzal en 1643 y se trasladó a La Laguna tras el fallecimiento de sus padres. En Aguere ingresó en el convento de Santa Catalina de Siena. Alí permaneció y dedicó su labor religiosa hasta los 88 años de edad. Falleció el 15 de febrero de 1731. A los tres años de su muerte, su cuerpo fue exhumado y se descubrió que estaba incorrupto, por lo que fue depositado en un artístico sarcófago policromado en el coro bajo del convento lagunero, donde es visitado desde entonces por los fieles cada 15 de febrero.
Las visitas a la Siervita en el convento de Santa Catalina de Siena se podrán realizar también el próximo domingo día 22, de 07.00 a 20.30 horas.
El alcalde de Samn Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, subrayó “el gran significado que tiene la Siervita para el municipio, que todos los años atrae desde primera hora de la mañana a numerosos fieles llegados desde distintos puntos de la Isla, y de otros rincones del mundo, que desean visitar el cuerpo incorrupto de Sor María de Jeús y rendirle culto”.