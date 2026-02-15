¿Habrá nuevos Soles en Tenerife? Todo listo para la gran gala de la Guía Repsol que corona a los mejores restaurantes

Ya está todo listo para celebrar la gran fiesta de la gastronomía española. Bajo el lema ‘Sigamos probando cosas nuevas’, este lunes 16 de febrero se dan a conocer los nuevos Soles Guía Repsol 2026 en una gala en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona.
La Gala de Soles Guía Repsol es la gran cita de la comunidad gastronómica española, que congrega a un gran número de cocineros y cocineras de toda España. Hay que recordar que el año pasado se celebró en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife, con numerosas actividades paralelas a esta cita donde se reúnen cocineros de todo el país.
Este año se celebra en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona y a partir de las 18:30 horas se podrá seguir, vía streaming en la web de Guía Repsol y Youtube, la llegada de los invitados y conocer en directo qué restaurantes son galardonados. Además, los seguidores de la retransmisión podrán ganar, a través de la app de Guía Repsol, un premio consistente en el reembolso de un ticket, de hasta 300€, en consumiciones realizada entre el 19 de febrero y el 31 de agosto en cualquiera de los establecimientos del listado de Soles de la edición 2026.
Para elaborar el listado de galardonados, en la edición 2026 hemos contado con cerca de setenta inspectoras e inspectores, perfectos conocedores de la oferta gastronómica de cada una de sus regiones y que llegan hasta cada rincón de todas las comunidades autónomas. Abogados, diseñadoras, periodistas, catedráticas, publicistas, músicos, economistas, psicólogos, galeristas, médicos… Profesionales de distintos ámbitos laborales, sin vinculación directa con la hostelería, pero con amplios conocimientos en gastronomía.
Actualmente la provincia de Tenerife cuenta con tres Soles de la Guía Repsol en El Rincón de Juan Carlos, en el Royal Hideaway Corales en Costa Adeje. En la categoría de dos Soles figuran Etéreo by Pedro Nel (Santa Cruz); La Cúpula y NUB (Costa Adeje) y M.B (Guía de Isora).
Con un sol aparecen San Sebastián 57 y Kiki (Santa Cruz); Char, Donaire, Il Bocconcino, Kensei, Lajar de Bello, San Hô (Costa Adeje); AIE (El Sauzal); El secreto de Chimiche (Granadilla); El taller de Seve Díaz (Puerto de la Cruz); Silbo Gomero (La Laguna); La Sandunga (Tegueste) y Taste 1973 (Arona). Casa Osmunda (La Palma) y 8aborigen (El Hierro) cuentan con un sol también.