El gimnasio de Tenerife que te ayuda a encontrar pareja: “Elige el verde si estás soltero”

El amor no solo se encuentra en las aplicaciones de citas o en una noche de fiesta; ahora, el gimnasio se ha convertido en el escenario ideal para los solteros tinerfeños. La cadena de centros deportivos Kraftwerk ha revolucionado sus instalaciones con una propuesta original y directa para fomentar el “buen rollo” y la socialización entre sus socios: un sistema de pulseras de colores que revela el estado sentimental e intenciones.
El código de colores: verde, amarillo y rojo
La dinámica es tan sencilla como efectiva. A la entrada de los centros, en días señalados, se instalan tres urnas con pulseras de colores. Cada socio elige la suya antes de comenzar su rutina de ejercicios:
- Pulsera Verde: Para quienes están solteros y totalmente abiertos al amor.
- Pulsera Amarilla: Indica que la persona está “conociendo a alguien” o en una situación sentimental intermedia.
- Pulsera Roja: El aviso claro de que el usuario ya tiene pareja o está casado, evitando así confusiones.
Esta iniciativa permite que, entre serie y serie, los usuarios puedan identificar quiénes están en su misma situación, eliminando la barrera del miedo al rechazo y facilitando una interacción mucho más natural y divertida en la sala de máquinas.
@pontealdiartvc 🏋️♀️🏋️♂️ ¿Te encanta el deporte pero no tienes tiempo para conocer gente o encontrar el amor? ❤️ Los gimnasios Kraftwerk están llevando a cabo una curiosa medida 🎙️En #PontealDía ♬ sonido original – Ponte Al Día
Éxito rotundo en el último ‘Kraft Day’
El pasado 9 de febrero, los gimnasios de la cadena vivieron una jornada vibrante. El evento, denominado ‘Kraft Day’, se celebró de forma simultánea en puntos estratégicos de las islas. En Tenerife, los centros de Mercatenerife, Las Chafiras y La Orotava registraron una gran afluencia de socios que participaron en este “día especial del amor”. También se sumó el centro de Miller Bajo, en Gran Canaria, extendiendo la fiebre del semáforo sentimental a la isla vecina.
Durante todo el día, el ambiente de entrenamiento habitual se transformó en una experiencia social donde las miradas y las conversaciones pesaron tanto como los discos en las barras. Desde la dirección del centro aseguran que el objetivo principal es humanizar el espacio deportivo y crear una comunidad donde los socios no solo vayan a sudar, sino también a conectar con personas afines.
Nuevas fechas próximamente
Tras la excelente acogida de esta jornada previa a San Valentín, los responsables de los centros ya trabajan en el calendario de los próximos meses. Aunque la iniciativa es puntual, la cadena espera anunciar muy pronto nuevas fechas para repetir la experiencia, dado el alto nivel de interacción logrado entre los participantes.
Kraftwerk se posiciona así como un referente en la organización de eventos que van más allá del simple entrenamiento físico, apostando por la salud emocional y social de sus abonados en un entorno seguro y distendido.