Giro radical en el tiempo en Canarias: de la calima a las lluvias y el desplome de temperaturas

El tiempo en Canarias se prepara para un cambio de escenario absoluto. Tras un inicio de semana condicionado por el aire sahariano y temperaturas inusualmente altas, los modelos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirman un giro radical en las condiciones atmosféricas.
El Archipiélago pasará, en apenas 48 horas, de la calima generalizada a un episodio de inestabilidad marcado por el frío, el viento del norte y el regreso de las lluvias.
Este lunes y martes el termómetro aún marcará valores máximos de hasta 28 grados en puntos de Tenerife y 25 grados en el resto de las islas, pero la estabilidad tiene fecha de caducidad inmediata.
Miércoles: el día de la transición
El cambio comenzará a ser evidente durante la jornada del miércoles 25 de febrero. Según la previsión oficial, la calima irá remitiendo de forma progresiva para dar paso a la entrada de nubosidad por el norte de las islas.
Será a últimas horas de este día cuando se esperan las primeras precipitaciones débiles en las vertientes norte de las islas de mayor relieve.
Sin embargo, lo más significativo será el descenso de las temperaturas, que empezará a ser notable especialmente en las medianías y cumbres de La Palma, La Gomera y el nordeste de Tenerife.
Desplome térmico y lluvias el jueves
El “invierno” regresará con fuerza el jueves 26 de febrero. Para esta jornada, la Aemet vaticina un predominio de cielos nubosos en las islas montañosas con lluvias débiles a localmente moderadas.
El desplome térmico será la nota dominante del día:
- Las temperaturas máximas sufrirán un descenso moderado, que llegará a ser notable en las zonas altas de Tenerife y Gran Canaria.
- En las capitales canarias, los termómetros difícilmente superarán los 19 grados, una caída frente al calor de los días previos.
Avisos por viento fuerte
Este giro radical no vendrá solo. La entrada de un flujo de componente norte traerá consigo viento moderado con intervalos de fuerte. Las rachas podrían ser muy fuertes en las zonas expuestas, afectando principalmente a las medianías y cumbres de las islas occidentales y Gran Canaria.
En las islas más orientales, como Lanzarote y Fuerteventura, aunque la nubosidad será menor, también se espera un aumento de la intensidad del viento y una bajada ligera de los termómetros, dejando atrás el ambiente polvoriento de las jornadas anteriores.
Con este panorama, la estabilidad desaparece para dar paso a un final de febrero marcado por el frescor atlántico y la necesidad de recuperar el abrigo, tras un episodio de calima que ha servido de paréntesis térmico en las Islas.