La Guardia Civil captura en Canarias a un ladrón de diamantes: lo delató una gorra

La Guardia Civil de Corralejo, en el norte de Fuerteventura, ha culminado con éxito la operación “CINTILLOS”. La investigación ha permitido la detención de un hombre como presunto autor de un delito de hurto en una vivienda vacacional, logrando recuperar parte de un botín de alto valor económico y sentimental.
Los hechos se remontan a mediados de enero, cuando una turista denunció el robo de su cartera y dos anillos valorados en 6.800 euros. Lo más inquietante del suceso es que el ladrón accedió al inmueble y cometió el hurto mientras la víctima dormía en el interior, aprovechando que no se había empleado fuerza en puertas ni ventanas para no levantar sospechas.
El rastro del dinero en Puerto del Rosario
La víctima no fue consciente del robo hasta que empezaron a llegar a su teléfono móvil notificaciones de su banco. El presunto autor estaba realizando cargos sospechosos de pequeña cuantía en diversos comercios de Puerto del Rosario.
Estos movimientos bancarios fueron el hilo del que tiraron los agentes del Puesto Principal de Corralejo. Tras analizar las cámaras de seguridad de los establecimientos afectados, la Guardia Civil pudo poner cara al sospechoso. En este punto, la colaboración con la Policía Nacional resultó determinante: el individuo era un viejo conocido de las fuerzas de seguridad por hechos similares en la capital majorera.
Una gorra “delatadora” y un anillo de rubíes
La investigación se centró en los detalles. Los agentes confirmaron que la vestimenta que lucía el sospechoso en los comercios coincidía con la captada por las cámaras en las inmediaciones de la vivienda vacacional. El elemento definitivo fue una gorra muy característica que el autor vestía en ambos momentos, lo que permitió su identificación inequívoca.
En un operativo desplegado entre la noche del 19 y la mañana del 20 de enero, la Guardia Civil localizó al sospechoso en Puerto del Rosario. Durante el arresto, los agentes recuperaron una de las piezas más valiosas: un anillo de oro con piedras preciosas y rubíes, que ya ha sido entregado a su legítima dueña tras ser plenamente reconocido.
El detenido, junto con las diligencias practicadas, ya ha sido puesto a disposición judicial, mientras la Guardia Civil mantiene el foco en la seguridad de los núcleos turísticos de la isla.