sucesos

La Guardia Civil no da crédito con un negocio en Gran Canaria: productos “altamente peligrosos” que vendían en el mercado

Las mezclas se introducían principalmente en el sector agroalimentario, sin los controles y autorizaciones sanitarias, lo que supone un riesgo para los consumidores
La Guardia Civil durante su intervención en el laboratorio. DA
La Guardia Civil de Gran Canaria investiga a una  persona como presunta autora de un delito contra la salud pública y  colectiva por la elaboración y comercialización de productos químicos  peligrosos sin autorización en el municipio de Las Palmas de Gran  Canaria. La actuación se enmarca en una línea de control sobre  actividades que pueden suponer un riesgo para la ciudadanía y el medio  ambiente. 

La investigación se inició cuando el SEPRONA detectó una actividad  clandestina dedicada a la fabricación y distribución de mezclas químicas  peligrosas, destinadas principalmente a su uso como desinfectantes y  biocidas. A partir de ese momento, se comenzó a trabajar de forma  coordinada con el Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General  de Salud Pública del Gobierno de Canarias para determinar el alcance  real de la actividad. 

Según las averiguaciones practicadas, la persona investigada elaboraba  estos productos sin estar inscrita en el Registro Oficial de  Establecimientos y Servicios Biocidas, sin licencia de actividad, sin  registro industrial y sin disponer de las fichas de seguridad  correspondientes. A pesar de ello, las mezclas se introducían  principalmente en el sector agroalimentario, sin los controles y  autorizaciones sanitarias exigidos, lo que incrementaba el riesgo para los  consumidores. 

Los análisis realizados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias  Forenses confirmaron que las mezclas presentaban peligrosidad tanto  para la salud humana como para el medio ambiente. Estos resultados reforzaron la necesidad de adoptar medidas inmediatas para frenar la  actividad. 

Además, se comprobó que la fabricación se realizaba de forma  clandestina en un local del municipio de Las Palmas de Gran Canaria que  presentaba un estado muy deficiente y no cumplía ninguna de las medidas  de seguridad que establece la normativa vigente. En ese lugar se  manipulaban materias primas altamente peligrosas, como ácido nítrico,  ácido clorhídrico, sosa cáustica, ácido sulfúrico, hidróxido potásico,  insecticidas y herbicidas, sin garantías para la salud ni para el entorno. 

Los hechos investigados suponen el incumplimiento de diversa normativa  en materia de productos químicos y actividad industrial, entre ellas: el  Reglamento (UE) 528/2012 sobre comercialización y uso de biocidas, por  carecer de autorización y registro; el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP),  por la ausencia de un correcto etiquetado; el Reglamento (CE) 1907/2006  (REACH), por no disponer de fichas de datos de seguridad; así como la  Ley 21/1992 de Industria y la normativa autonómica en materia de  actividades clasificadas, por ejercer la actividad sin las licencias y registros  necesarios. 

Como resultado de la actuación, se procedió al precinto de las  instalaciones y a la imputación de un varón como presunto autor de un  delito contra la salud pública y colectiva. Las diligencias han sido remitidas  al Juzgado de Instrucción nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que se ha hecho cargo del procedimiento. 

La Guardia Civil recuerda la importancia de adquirir únicamente productos  químicos que estén debidamente autorizados y correctamente  etiquetados, e insiste en la necesidad de comunicar cualquier actividad  sospechosa que pueda suponer un riesgo para la salud pública o para el  medio ambiente. 

