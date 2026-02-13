¿Cuándo actúa Óscar D’León en Candelaria? Todo el programa del Carnaval 2026

El Carnaval de Candelaria 2026 ya tiene hoja de ruta. Bajo la sugerente temática “Viaje a Japón”, la Villa Mariana se prepara para vivir cinco días de fiesta intensa del 25 de febrero al 1 de marzo. Si quieres saber dónde y cuándo disfrutar de los mejores actos, esta es tu guía definitiva.
Los platos fuertes en Candelaria: murgas, galas y mucho ritmo
La programación arranca con fuerza el miércoles 25 de febrero con el desfile de comparsas que marcará el inicio oficial de la fiesta. Uno de los momentos más esperados será la Gala del Carnaval el jueves 26, dirigida por Jonathan Barroso y presentada por Roberto Herrera, con la actuación especial de Anaé.
Para los amantes de la crítica y el humor, el viernes 27 de febrero tendrá lugar el 20º Encuentro Regional de Murgas a las 21:30 h. Sobre el escenario estarán las murgas más potentes de las dos provincias canarias, como Bambones, Legañosos o Nietos de SaryMánchez.
Sábado 28: el Coso y la esperada actuación de Óscar D’León
El sábado es el día de la gran explosión en la calle. El Coso del Carnaval recorrerá la Avenida Marítima a partir de las 18:00 h. Pero el momento estelar llegará con la Gran Noche Latina.
A las 22:00 h, el recinto junto al Ayuntamiento recibirá al “Sonero del Mundo”, Óscar D’León, en un concierto gratuito que promete ser histórico. La noche se completará con el sabor de El Morocho y las orquestas Acapulco y Caracas Latin Brothers.
Domingo 1: Carnaval de Día y fin de fiesta con El Combo Dominicano
El último día de Carnaval en Candelaria está diseñado para disfrutar en familia. Tras el desfile infantil “El Cosito” al mediodía, comenzará el Carnaval de Día a las 14:30 h.
La música no parará con la Orquesta Corinto Band y el esperado cierre de El Combo Dominicano, que actuará de 18:15 a 20:15 h antes de dar paso a la Quema de la Sardina. El broche de oro final lo pondrá la Orquesta Nueva Línea para despedir el ‘Viaje a Japón’ hasta el próximo año.