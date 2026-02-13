Llegó el momento más esperado. Tras la Cabalgata Anunciadora, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se traslada definitivamente a la calle este viernes 13 de febrero. La capital tinerfeña se convierte en un escenario gigante con tres puntos neurálgicos donde el ritmo no parará hasta el amanecer.
Si te preguntas a qué hora toca tu orquesta favorita, en Diario de Avisos te traemos la guía definitiva para que planifiques tu noche de fiesta sin perderte ni un solo acorde.
Todos los horarios de este viernes de Carnaval
Plaza de la Candelaria: Escenario Dormitorum
La Plaza de la Candelaria será, una vez más, el epicentro del baile para los amantes de las grandes orquestas. La actividad en el Escenario Dormitorum arrancará justo a medianoche:
- 00:00 – 01:30 horas: Los 4. El grupo cubano, responsable del tema oficial de esta edición, abrirá la noche por todo lo alto.
- 01:30 – 03:30 horas: Orquesta La Sabrosa. Dos horas del mejor repertorio bailable para mantener la energía en lo más alto.
- 03:30 – 05:00 horas: Tropin. Los encargados de cerrar el escenario con el sabor que les caracteriza.
Plaza del Príncipe: El corazón de la tradición
Para quienes prefieren el ambiente clásico de la Plaza del Príncipe, la programación ofrece una variedad que garantiza el lleno absoluto:
- 00:00 – 02:00 horas: Morocho y Latin Brothers.
- 02:15 – 04:15 horas: Orquesta Gomeray. Una de las formaciones más queridas que vuelve a hacer vibrar el centro de la ciudad.
- 04:15 – 05:00 horas: DJ Victor. El fin de fiesta ideal para quienes aguanten hasta la última luz.
Avenida Francisco La Roche: Reggae y DJ sets
La zona costera de la capital presenta una propuesta alternativa para quienes buscan ritmos diferentes al sonido de las orquestas tradicionales. El Carnaval Reggae es el gran protagonista:
- 23:00 – 02:30 horas: Carnaval Reggae. Un bloque de tres horas y media dedicado a los sonidos jamaicanos y urbanos.
- 02:30 – 05:00 horas: DJ Ubay y Friends. Una sesión dinámica para cerrar la primera gran noche de calle en la avenida marítima.
Consejos útiles para el Carnaval de calle
Para disfrutar de este viernes de Carnaval con total seguridad, se recuerda que los servicios de tranvía y guaguas funcionarán con refuerzos especiales durante toda la noche. Además, se recomienda acudir con tiempo a los escenarios, ya que se espera una afluencia masiva de mascaritas en este arranque oficial de la fiesta en el exterior.
La música en la calle es el alma de Santa Cruz, y este viernes, la capital demuestra por qué es el Carnaval de los Ritmos Latinos.