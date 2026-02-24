Si te quedaste con ganas de más, no guardes el disfraz: guía completa del Carnaval en Tenerife por municipios

Si alguien pensaba que el fin del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife marcaba el momento de guardar las pelucas en el baúl, se equivocaba. La isla se prepara para otra oleada de celebraciones que recorrerá los diferentes municipios durante las próximas semanas. Desde San Cristóbal de La Laguna hasta el despliegue del Carnaval Internacional de Los Cristianos, Tenerife sigue en modo carnavalero.
Candelaria: Un viaje al sol naciente con el “Sonero del Mundo”
La Villa Mariana se viste de gala del 25 de febrero al 1 de marzo bajo la sugerente temática “Viaje a Japón”. Serán cinco días de intensidad festiva donde el plato fuerte llegará el sábado 28 de febrero.
Esa noche, a las 22:00 h, el recinto junto al Ayuntamiento hará historia con un concierto gratuito de Óscar D’León. El “Sonero del Mundo” estará acompañado por El Morocho y las orquestas Acapulco y Caracas Latin Brother.
El cierre, el domingo 1 de marzo, tendrá un marcado carácter familiar:
- 12:00 h: Inicio del desfile infantil “El Cosito”.
- 14:30 h: Gran Carnaval de Día con la Orquesta Corinto Band.
- 18:15 h: Actuación estelar de El Combo Dominicano.
- Final: Quema de la Sardina y broche de oro con la Orquesta Nueva Línea
Los Cristianos se lanza a la conquista del Espacio
Uno de los hitos más esperados del sur llegará del 5 al 16 de marzo. El Carnaval Internacional de Los Cristianos dedicará doce días a la temática del espacio. Este evento se consolida como el gran epicentro festivo de Arona, convirtiendo el núcleo turístico en un escenario intergaláctico que atrae a miles de visitantes cada año.
Uno de los actos que genera mayor expectación es el Carnaval de Día, que en 2026 se celebrará en dos fechas clave: el 7 y el 14 de marzo. Estas citas en horario diurno están pensadas para facilitar la asistencia de familias y visitantes, con una agenda que incluye conciertos, talleres y propuestas dirigidas a públicos de todas las edades. Por su parte, la Cabalgata Anunciadora y el Gran Coso Apoteosis vuelven a convertirse en dos de los grandes focos de atención, gracias al desfile de carrozas y la participación de comparsas llegadas de distintos puntos, en una muestra del espíritu abierto de la fiesta.
La programación también pone el acento en la diversidad y la participación social, con iniciativas como el Pasacalle de la Inclusión, orientado a acercar el carnaval a todos los colectivos, y el ya tradicional Espectáculo Drag Queen, que añade un toque de ironía y espectáculo. El cierre llegará el 16 de marzo con el Entierro de la Sardina, un acto simbólico que despide las celebraciones entre crítica festiva, costumbre popular y ambiente colectivo.
Carnaval ‘México lindo y querido’ en Granadilla
El sábado 28 de febrero, a partir de las 17:30 horas, se celebra el esperado Gran Coso Apoteosis del Carnaval, que saldrá desde la avenida Mencey de Abona hasta el Parque de Los Hinojeros, con la participación de las comparsas Kuliquitacas del Sur, Guajeiros, Aborasau, Joroperos y Cariocas, y las batucadas Baraberé y Tamatimba.
El viernes 6 de marzo, la Plaza de la Cultura de San Isidro acogerá, a partir de las 19.00 horas, el Encuentro Murguero, con la participación de las murgas Guachinquietas, Diablos Locos e Irónicos.
El broche de oro llegará el sábado 7 de marzo con el Carnaval de Día El Médano 2026, que incluirá el pasacalles inaugural y carnaval de día infantil desde las 11.30 y hasta las 14.00 horas, con Dj David Pérez y Olga González; y a partir de las 17:00 y hasta las 3:00 horas, en la Plaza de El Médano, se subirán en el escenario Grupo Nueva Ilusión, Orquesta Los Ideales, Dj Fabrizio Salgado, El Combo Dominicano, Rafael Flores “El Morocho”, Orquesta Nueva Línea y The Boys Machine. También, tendrá lugar el tradicional entierro de la sardina, a partir de las 19.00 horas, que partirá desde la plaza hasta el campo de fútbol, poniendo el punto y final al carnaval 2026.
La ruta del Carnaval: fechas clave por municipios
Para los que no quieren perderse ni un solo baile, aquí está la hoja de ruta definitiva para las próximas semanas:
|Municipio
|Fechas
|Garachico
|Del 20 de febrero al 8 de marzo
|Los Gigantes
|Del 26 de febrero al 8 de marzo
|San Cristóbal de La Laguna
|27 de febrero
|Granadilla de Abona
|Del 27 de febrero al 7 de marzo
|Adeje
|28 de febrero
|Santa Úrsula
|Del 28 de febrero al 1 de marzo
|Guía de Isora
|28 de febrero
|Tegueste
|Del 5 al 7 de marzo
|Arafo
|6 de marzo
La variedad de temáticas y la coincidencia de fechas en varios puntos de la isla obligarán a los carnavaleros más entusiastas a organizar bien su agenda. Tenerife demuestra, un año más, que el Carnaval no es solo una cita en el calendario, sino un sentimiento que se resiste a terminar.