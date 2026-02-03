Guy Roux, el entrenador que despreció al CD Tenerife, se descuelga ahora con unas declaraciones machistas: “La mujer es para dar a luz”

Guy Roux, entrenador histórico del fútbol francés, recordado por la afición del CD Tenerife, es, para muchos, un genio de los banquillos, que siempre se ha mostrado como alguien polémico, pero, en las últimas horas, más allá de ser controvertido, se ha manifestado abiertamente en términos machistas.
A sus 87 años, el hombre que dijo que jugar en Copa de la UEFA contra el CD Tenerife, allá por la década de los 90, era como “jugar la Copa de África” ha dicho ahora que “la mujer está hecha para dar a luz y no para el fútbol”.
“Ir a Tenerife es como ir a jugar la Copa de África”
El 15 de septiembre de 1993 el CD Tenerife se veía las caras con el Auxerre en su primera participación en Copa de la UEFA. Los azules habían entrado en sustitución del Mónaco, que jugarían la Copa de Europa. Ante un equipo novato, como el blanquiazul, Roux dijo que viajar a la Isla era como “jugar la Copa de África”.
El Tenerife lograría eliminar al Auxerre y, tras la polémica generada, Guy Roux agradeció el trato recibido en la Isla -nunca se sabe si en tono irónico o no-. Para el recuerdo quedará el duelo de vuelta en Francia, con Pier de portero tras lesión de Agustín y con la clasificación para la siguiente ronda para los tinerfeñistas.
Declaraciones machistas
En una entrevista para L’Est Eclair, el veterano técnico dijo que “la mujer está hecha para dar a luz, con una pelvis más ancha. Y el fútbol no está hecho para pelvis anchas”. Según el entrenador, la fisionomía femenina es incompatible con el alto rendimiento futbolístico, llegando a asegurar que las jugadoras con éxito son aquellas que tienen “complexión de chicos”.
A pesar de que el equipo femenino del Auxerre lidera actualmente la Segunda División francesa, Roux no dudó en restar valor al crecimiento de la categoría. Aunque afirmó sentir “respeto” por las jóvenes deportistas, invalidó su elogio cuestionando el interés de los partidos: “Si me preguntas si son espectaculares, te remito a los de la División 1, disputados ante 800 espectadores”.
Para justificar su postura, el técnico recurrió a comparaciones físicas con el atletismo, mencionando que incluso una campeona europea nunca podría superar a Usain Bolt. “Hombres y mujeres no están hechos del mismo tejido”, concluyó, cerrando la puerta a cualquier equiparación entre ambas categorías.