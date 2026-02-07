Cuidado con lo que envías por Bizum: el movimiento bancario por el que Hacienda te pedirá explicaciones

El escenario financiero en España cambió este 1 de enero de 2026. Contrario a los mitos que circulan, mover tu dinero no es ilegal ni está limitado por una cifra mágica, pero la Agencia Tributaria ha afinado sus herramientas para que ninguna transacción sospechosa pase inadvertida. La clave no es cuánto mueves, sino cómo lo justificas.
El fin del umbral de los 3.000 euros para profesionales
Una de las grandes novedades que entran en vigor este año afecta directamente a autónomos y empresas. Hasta ahora, las entidades bancarias solían tener un umbral (generalmente 3.000 euros) para reportar de forma sistemática los cobros. A partir de 2026, los bancos informarán mensualmente de todos los cobros realizados mediante tarjeta o aplicaciones de pago como Bizum, sin necesidad de alcanzar un mínimo, siempre que el receptor sea un profesional.
Para el ciudadano particular, la norma es distinta: el banco informará de operaciones que superen los 3.000 euros o aquellas que involucren billetes de 500 euros, pero esto no implica una sanción, sino una comunicación de datos rutinaria.
El Modelo S1: la frontera de los 10.000 y 100.000 euros
Es fundamental aclarar que puedes transferir cualquier cantidad, pero la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales exige transparencia.
- Transferencias nacionales: No existe obligación de presentar el Modelo S1 por una transferencia bancaria ordinaria de 10.000 euros dentro de España. Sin embargo, los bancos sí tienen la obligación interna de vigilar y, en ocasiones, reportar movimientos que superen ese importe a efectos estadísticos o de control.
- Movimientos de efectivo: Aquí la norma es estricta. Si transportas físicamente más de 100.000 euros por territorio nacional o entras/sales de España con más de 10.000 euros en metálico, debes declararlo obligatoriamente mediante el Modelo S1. No hacerlo puede conllevar la retención preventiva de los fondos.
¿Cuándo hay realmente una infracción?
La sanción no es automática por mover dinero. La multa llega en dos supuestos claros:
- Falta de justificación: Si Hacienda detecta un incremento patrimonial no justificado (un ingreso del que no explicas el origen) y lo considera renta no declarada.
- Pagos en efectivo: Desde 2026, el límite para pagos en efectivo donde interviene un profesional se ha endurecido, situándose en los 500 euros (frente a los 1.000 anteriores). Superar este límite sí es una infracción que conlleva una multa del 25% de la cuantía total.
La lupa sobre Bizum y las transferencias recurrentes
Hacienda no busca el Bizum de una cena entre amigos, sino la actividad económica encubierta. Si una cuenta recibe transferencias recurrentes que suman más de 10.000 euros anuales, el algoritmo de la AEAT disparará una alerta. El objetivo de estas medidas, que marcan un giro radical en la fiscalidad digital, es garantizar que cada euro que circula por el sistema tenga un origen claro y legítimo.