El “hachazo” inesperado al salario mínimo en 2026: Hacienda te quitará 43 euros al mes y así puedes recuperarlos

La reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros mensuales (en 14 pagas) para este 2026 ha traído consigo una sorpresa desagradable en las nóminas de miles de trabajadores. A pesar de las promesas de que este nivel salarial quedaría exento de impuestos, la realidad contable dice lo contrario: Hacienda aplicará una retención mensual de unos 43 euros en concepto de IRPF.
¿Por qué te quitan dinero si el SMI está “exento”?
El origen de este desajuste reside en un cambio de estrategia del Ministerio de Hacienda. Hasta hace poco, cada vez que subía el SMI, el Gobierno elevaba el “mínimo exento” para evitar retenciones. Sin embargo, para 2026 se ha optado por mantener las retenciones mes a mes y crear una deducción específica de 590,89 euros que solo se aplica al hacer la declaración de la Renta.
En términos anuales, un trabajador que cobre el salario mínimo verá cómo se le retienen un total de 523 euros. La buena noticia es que Hacienda tiene previsto devolver ese dinero; la mala es que no lo hará de forma automática.
Canarias, una de las comunidades más afectadas
Este escenario es especialmente relevante en el Archipiélago. Según informes sindicales, cerca del 9% de la población asalariada se ve afectada por estas retenciones, siendo Canarias, junto a Extremadura y Andalucía, una de las regiones con mayor concentración de trabajadores bajo el paraguas del SMI. El perfil mayoritario es el de mujeres mayores de 35 años con contratos indefinidos en el sector servicios.
El trámite obligatorio: presentar la Renta (aunque no estés obligado)
Aquí reside el punto crítico para el bolsillo del ciudadano. Por su nivel de ingresos, estos trabajadores no tienen la obligación legal de presentar la declaración de la Renta. Sin embargo, si deciden no presentarla por desconocimiento o miedo a trámites burocráticos, perderán automáticamente los 523 euros retenidos durante el año.
Para recuperar ese dinero, será imprescindible confeccionar el borrador y presentarlo en la campaña de 2027 (correspondiente al ejercicio 2026). Al aplicar la nueva deducción, el resultado de la declaración será “a devolver”, reintegrando al trabajador todo lo detraído de sus nóminas mensuales.
Críticas de los expertos
Desde los colectivos de técnicos de Hacienda y agentes sociales ya se han alzado voces críticas. Denuncian que esta fórmula genera una carga burocrática innecesaria para los trabajadores más vulnerables y obliga al sector público a “financiar” temporalmente sus arcas con un dinero que luego debe devolver, complicando la economía diaria de quienes más necesitan ese flujo de efectivo mes a mes.