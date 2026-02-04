El SCS, sin fechas para la licitación de la redacción de la ampliación del Hospital del Sur de Tenerife

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, se reunió recientemente con representantes de la Plataforma Pro Hospital Público del Sur de Tenerife para actualizar el estado de las actuaciones previstas en esta infraestructura sanitaria.
Sin embargo, el encuentro, que el colectivo esperaba como un posible punto de inflexión, concluyó sin avances concretos: la licitación de la redacción del proyecto de ampliación continúa enquistada.
La reunión, en la que estuvo presente también el gerente del Hospital de La Candelaria, Óscar Díez, había sido solicitada por el SCS con el objetivo de poner al día al colectivo ciudadano sobre los últimos avances del centro.
En ese contexto, se presentaron a la plataforma los planos del proyecto básico que recoge la futura redistribución de los servicios una vez ejecutada la ampliación de la zona quirúrgica. No obstante, desde el colectivo subrayaron que esa información “no despeja su principal preocupación”.
Durante la reunión, que se prolongó durante casi dos horas, los responsables del SCS invitaron a los miembros de la plataforma a visitar las obras de ampliación del Hospital de Día Oncológico, cuya finalización está prevista para las próximas semanas.
Tras ello, trasladaron a los responsables sanitarios su malestar por la parálisis del proyecto, una situación que, según advirtieron, ha llevado a la plataforma a “endurecer su postura ante el agotamiento de la paciencia social en el Sur”.
Por su parte, la secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, mantuvo ayer un encuentro con la plataforma en el que reafirmó el compromiso firme de los socialistas con la ampliación del Hospital del Sur y con la construcción de un centro sociosanitario en los terrenos anexos al complejo de El Mojón.
Raya defendió que el Sur “cuente con un hospital de referencia, de máximo nivel, comparable al HUC y a La Candelaria”. Además, adelantó que solicitará la comparecencia de la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias en el Parlamento, con el objetivo de que explique “por qué continúan bloqueados unos proyectos que ya habían sido acordados”.
En ese sentido, recordó que la ampliación hospitalaria y el centro sociosanitario quedaron acordados, “con suelo, anteproyecto y financiación” durante el anterior mandato socialista, y “siguen bloqueados dos años y medio después, bajo CC y PP en el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife”.