Huelga de médicos en Canarias: los profesionales cifran el seguimiento en un 63% y el SCS la rebaja al 15%

Canarias se ha unido a la convocatoria nacional de huelga semanal indefinida en demanda de un Estatuto Propio para el colectivo médico y facultativo, mientras añade entre otras reivindicaciones en el Archipiélago la “falta de sensibilidad” ante el incumplimiento de los acuerdos de fin de huelga de 2023, la equiparación de la carrera profesional a la media de las tres mejores regiones del país, un traslado abierto y permanente operativo, la mejora salarial de las horas de guardia para médicos residentes y especialistas.
El Sindicato de Médicos CESM Canarias estimó que el seguimiento de la primera jornada de la huelga en el Archipiélago en el 63%, mientras que la consejería de Sanidad cifró la adhesión en 15,89% en el conjunto de la Atención Primaria y de la Hospitalaria.
De los 7.003 efectivos del SCS convocados a la huelga, estaban afectados por esta convocatoria 3.890, de los que 618 la secundaron. La diferencia de cifras reside en que el sindicato contabiliza al personal que verdaderamente se puede poner de huelga, no los que están de vacaciones o de baja, que el SCS sí cuenta.
La jornada de la mañana, que cuenta con 1.273 efectivos en servicios mínimos, transcurrió sin incidencias destacables. En la provincia, el seguimiento en Tenerife fue de 290 de los 1.967, es decir, del 14,74%; en La Palma, fue del 2,61%, puesto que acudieron a la huelga tres de los 115 afectados, y en El Hierro acudió a la huelga uno de los siete profesionales afectados, es decir, el 14,29%. En La Gomera no hubo ningún efectivo en huelga.
Servicios abusivos
CESM Canarias calificó de “abusivos” los servicios mínimos decretados por la Consejería de Sanidad que, junto a la falta de diálogo del Ministerio, “no podrán con la voluntad de la profesión médica”. Además, demandó a la Consejería canaria “que aclare sí aplicaría o no el Estatuto Propio que demandan los profesionales de la Medicina”, y recuerda que cualquier mejora que se alcance en las negociaciones con el Ministerio “deberá ser aplicada directamente” por la Consejería de Sanidad.
Los sindicatos han convocado mañana concentraciones, entre las 11.00 y las 12.00 horas, en la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y ante la sede de la Delegación del Gobierno, en Las Palmas. En el resto de las islas se concentrarán a las puertas de los hospitales y centros de salud, entre las 11.00 y las 11.15 horas, el jueves y viernes.
CESM recuerda a la consejera Esther Monzón y al presidente de Canarias Fernando Clavijo que la movilización está motivada por su “falta de sensibilidad” ante la demanda del estatuto propio y el “nulo compromiso” de cumplimiento de los acuerdos de fin de huelga de 2023.
Insiste en que las demandas “son irrenunciables”, caso de la equiparación de la carrera profesional a la media de las tres mejores regiones para todas las categorías del SCS, un traslado abierto y permanente operativo y una mejora salarial de las horas de guardia. Estas demandas son esenciales para “evitar la fuga de talento y garantizar el futuro de la sanidad pública en Canarias”.