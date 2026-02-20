El PSOE pide que el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla se persone en la imputación del alcalde

El grupo Socialista en San Juan de la Rambla ha solicitado al Pleno municipal que se persone como acusación particular en la imputación del alcalde, Juan Ramos (CC), investigado por la Fiscalía por presunto delito de prevaricación al entregar las llaves que permiten acceder a las instalaciones del Mirador del Mazapé a la asociación de Airsoft sin tramitar expediente.
“Creemos que las actuaciones judiciales pedidas por la Fiscalía apuntan a graves conculcaciones legales del gobierno ramblero, de consecuencias incalculables”, afirma el exalcalde, Ezequiel Domínguez.
En este sentido, tanto él como la portavoz del grupo, Gloria Méndez consideran “una grave ofensa a los vecinos y a la misma institución” que por parte del grupo de gobierno no se le haya dado explicaciones a la ciudadanía “de esta grave situación” y en su lugar se haya optado por “agravarlo con el silencio y la propagación de bulos como cortina de humo, ya que ni aclara la situación ni apunta a cómo afecta a la gobernabilidad del municipio y solo demuestra una imprevisión absoluta del Gobierno tripartito (CC-SSP-PP)”.
Ante este “caos en sus actuaciones” y las consecuencias que según el PSOE pueden derivarse de ello, solicita la personación del Ayuntamiento. “Es la única respuesta institucional posible ante un gobierno absolutamente incapaz y desbordado, ahora judicializado”, sostienen.
“Si graves son las actuaciones sin procedimiento, de entregar patrimonio municipal a quien primero las pida, la gravedad aumenta exponencialmente al permitir una actividad contaminante en un territorio protegido como el Mirador de Mazapé, que exige la personación del Ayuntamiento como perjudicado”, insiste Méndez.
“Estamos en una espera tensa, porque no solo no tenemos noticias de las respuestas del Consistorio a las demandas de la Fiscalía de información municipal, sino que aún hay actuaciones pendientes generadas por varias denuncias, de las que no dan cuenta y que no sabemos cómo evolucionarán”, apunta. Por todo ello, los socialistas acusan a CC-SSP-PP de “incompetencia manifiesta, oscurantismo y opacidad” y añaden que “no dar explicaciones inquieta a la ciudadanía, da cuenta de una nefasta gestión y constituye un gran desprecio por la población”.