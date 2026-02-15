carnaval santa cruz

Inmovilizada una carroza en la Cabalgata del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife por perder gasolina

El desarrollo del desfile carnavalero se salda con ocho incidencias, mientras que la primera noche de bailes del Carnaval deja 68 personas asistidas por excesivo consumo de alcohol
Inmovilizada una carroza en la Cabalgata del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife por perder gasolina
Los miembros de la carroza empujan el vehículo averiado. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife saltó a la calle el viernes al paso de la Cabalgata, que contó con más de 80.000 personas, entre participantes y público. En esta comitiva participaron las tradicionales carrozas, pero en una de ellas la Policía Local tuvo que actuar. El motivo: la pérdida de combustible por parte de uno de estos coches engalanados.

El suceso se produjo sobre las 21.00 horas junto a la calle La Marina, por lo que se inmovilizó el vehículo, que fue empujado por los integrantes de la carroza hasta lugar seguro. El sindicato CSIF dijo ayer que “la presencia de carrozas durante la Cabalgata, así como en los días de fiesta en que acceden al Cuadrilátero, supone un grave riesgo para la seguridad vial y ciudadana, pues en su mayoría presentan deficiencias que ya fueron denunciadas el año pasado”.

  1. ¿Nueva Línea feat. Bad Bunny? El encuentro que nadie esperaba y que ya es historia de este Carnaval de Santa Cruz. TikTok (@ch4ncleto)El momentazo viral entre ‘Nueva Línea’ y un ‘Bad Bunny’ perdido en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
  2. Borracheras, caídas y agresiones machistas en el estreno de los bailes nocturnos del Carnaval de Santa CruzBorracheras, caídas y agresiones machistas en el estreno de los bailes nocturnos del Carnaval de Santa Cruz

El dispositivo de seguridad atendió, en la primera noche, a 68 personas en el Hospital del Carnaval: 52 adultos y 16 menores, de los que 40 eran varones y 28 mujeres. La mayoría fue por exceso de alcohol. Durante la Cabalgata, ocho personas precisaron asistencia: seis adultos y dos menores, en especial por caídas. Asimismo, se atendió a cinco mujeres, tres de las cuales sufrieron agresiones machistas por parte del mismo individuo.

La Policía Local tramitó, además, 25 actas, 14 de ellas por tenencia y consumo de estupefacientes; cuatro por reyertas; tres por incumplimientos de ordenanzas; otra por no respetar horarios; una por insultos a los agentes; y dos por portar navajas.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas