Jose Alayón gana dos premios en Uruguay con su largometraje ‘La Lucha’

La película La Lucha, del cineasta tinerfeño Jose Alayón, obtuvo este jueves dos galardones en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este (Uruguay). Se trata del premio del jurado al mejor director de la Competencia Iberoamericana en Ficción y el de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay (ACCU), que reconoce al film como la mejor película. En su recorrido internacional, otra novedad es la proyección dentro del European Film Market de la Berlinale este lunes, de la mano de la agencia de ventas Bendita Film Sales.
La Lucha continúa su recorrido por las salas de cine y permanece por tercera semana en la cartelera de Madrid (Pequeño Cine Estudio) y, en Canarias, en los cines Yelmo Fuerteventura, Multicines Atlántida (Lanzarote), Multicines Tenerife, Yelmo Meridiano (Tenerife), Zentral Center (Tenerife), además de pases puntuales en Yelmo Vecindario, Yelmo La Villa y otras salas. La película se ha estrenado también en los dos cines de La Palma (Millennium de Los Llanos de Aridane y Cine Teatro Chico, en Santa Cruz) y llegará el 22 de febrero a El Hierro, en una proyección especial en el Auditorio de la Peña con la colaboración del Cabildo.
Al concluir la segunda semana en las salas de cine, el film de Alayón se mantiene entre las 10 películas más vistas en Canarias, tras llegar a la cartelera el 30 de enero. La cinta ha sido vista por más de 7.000 espectadores en todo el país y cuenta con gran respaldo del público, especialmente en las Islas.
ACOGIDA
Dentro de este top 10, La Lucha ha conseguido más recaudación de taquilla que algunas otras películas con las que comparte ese grupo privilegiado por el público, a pesar de contar con menos salas de proyección. Otro indicativo de que el film de Alayón atrae a los amantes del cine en el Archipiélago. En el ámbito nacional, además de permanecer en el Pequeño Cine Estudio de Madrid, se ha podido ver en salas durante dos semanas, con pases diarios en Barcelona y otras ciudades, como Cuenca.
El largometraje La Lucha está protagonizado por Tomasín Padrón, en el papel de Miguel, padre de Mariana, que encarna la también luchadora Yazmina Estupiñán. Los acompaña la reconocida luchadora majorera Inés Cano, que interpreta a Inés, como hermana de Miguel.
La cinta relata cómo Miguel y su hija intentan seguir adelante tras la muerte de su esposa y madre, una pérdida que los ha dejado a la deriva. Ambos se refugian en la lucha canaria para hacerse un lugar en el mundo.